ORANGE RANGE、19年ぶり紅白に緊張 過去2回は中継出演「初出場くらいの気持ち」
ロックバンド・ORANGE RANGEが29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。
『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したORANGE RANGE
19年ぶり3回目の紅白出場で「イケナイ太陽」を披露するORANGE RANGE。RYOは「非常に久しぶりになるので、自分らの良さを出せるように頑張りたいと思っています」と意気込み、リハーサルを終えた心境を聞かれると「我々中継という形でしか参加してこなかったので、改めてNHK紅白歌合戦の規模感というか、スタッフの皆さんの規模感を目の当たりにして、初出場くらいの気持ちで今非常に緊張しています」と明かした。
今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。
