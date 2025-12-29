トラジャ松田元太、堂本光一の結婚“キスショット”で祝福「ずっと優しくてカッコよくて」
【モデルプレス＝2025/12/29】Travis Japanの松田元太が29日、自身のInstagramを更新。前日に結婚を発表したDOMOTOの堂本光一を祝福した。
【写真】トラジャ松田元太、ファン衝撃の金髪姿
松田は「こーいちくん！！！ご結婚おめでとうございます！！」と祝福。「いやーーー なんか幸せな気持ちになります ハッピーです」と喜びをのぞかせ、「俺はSHOCKの時からお世話になってまして、ずっと優しくてカッコよくて先輩としても人としてもカッコよくて大好きっす！笑」と堂本が主演を務める舞台「Endless SHOCK」からの縁を振り返りながら、堂本への愛を伝えた。
また「マジめでてーーーーーーー！！！！えぐーーー！！！笑 末永くお幸せにです！！！」とDOMOTOの「愛のかたまり」を使用し、松田が堂本の頬にキスをする写真を添えている。
松田の投稿に、ファンからは「キスショット尊い」「めでたい」「愛と興奮が伝わる（笑）」などの声が上がっている。
堂本は28日、所属事務所・STARTO ENTERTAINMENTを通じ、結婚を報告。お相手については一般の方と発表されている。（modelpress編集部）
