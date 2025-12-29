大人気のカードキャプターさくらPOPUP SHOPが名古屋に登場♪

あの頃、胸にそっとしまった“宝物みたいな気持ち”が、名古屋で再び輝き出します。全国を巡回し話題を集めてきた「アニメカードキャプターさくらTaKaRaBaKoPOPUP SHOP」が、ついに名古屋PARCOに初登場。優しく透明感のある世界観と、心をくすぐるオリジナルアイテムが揃い、訪れるたびに新しいときめきに出会える空間です。

名古屋初上陸のTaKaRaBaKoPOPUP SHOP



東京・大阪・博多を巡回してきた「アニメカードキャプターさくらTaKaRaBaKoPOPUP SHOP」が、名古屋PARCO東館B1Fに初上陸。

店内には、さくらの世界観を丁寧に表現したオリジナル商品が並び、宝箱を開けるようなワクワク感を演出します。

コスチュームをモチーフにしたソックスや、パール塗装が美しい氷の彫刻風フィギュアコレクションなど、日常にさりげなく魔法を添えてくれるアイテムが充実。

営業時間は10:00～21:00

※商業施設に準じ、2025年12月19日(金)から2026年2月8日(日)まで開催されます。

新登場♡バスケット風ボックス入りクッキー



クッキー(ケロちゃん)

ⓒCLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

クッキー(スッピー)

ⓒCLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

お土産にもおすすめの個包装仕様

ⓒCLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

ボックスデザインイメージ

ⓒCLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

オープンに合わせて発売される注目アイテムが、「カードキャプターさくらバスケット風ボックス入りクッキー」2,750円(税込)。

たっぷりのバターを使用した、ほろほろ食感のクッキーは、プレーンのケロちゃんと甘さ控えめなココア味のスッピーの2種をセットに。

各キャラクターは2種類の表情が楽しめ、見た目の可愛さも抜群です。蓋付きバスケットをイメージしたボックスに、個包装で8個入り。

自分へのご褒美にはもちろん、お土産にもぴったりな仕上がりです。

心に寄り添う“宝箱”というコンセプト



「We’llalwaysbetogether-」をコンセプトに掲げるTaKaRaBaKoは、優しい世界の扉を開く存在。

透明感と温もりに満ちた空間は、子どもの頃に感じた純粋な気持ちをそっと呼び覚まします。

アイコトバは「絶対だいじょうぶだよ」。作品が長年伝えてきたメッセージが、アイテム一つひとつに込められ、訪れる人の心をやさしく包み込みます。

名古屋という新たな場所で、その世界観を体感できる貴重な機会です。

ⓒCLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

名古屋で出会う、あなただけの宝物



名古屋PARCOで開催される「アニメカードキャプターさくらTaKaRaBaKoPOPUP SHOP」は、懐かしさと今の可愛さが重なり合う特別な場所。

ここでしか出会えない限定商品や、新作クッキーの優しい甘さが、日常に小さな魔法を運んでくれます。

忙しい毎日の中で、ふと立ち止まり、自分の“好き”を大切にする時間を持つこと。そのきっかけとして、宝箱のようなこのPOPUP SHOPを訪れてみてはいかが♡