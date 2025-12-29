札幌テレビの新人アナウンサー竹井愛乃さん（22）がインスタグラムを更新し、ミニチュア雪だるまを手に乗せた写真を投稿した。



【写真】「めっちゃ可愛い！」手乗り雪だるまと竹井愛乃さん

竹井アナウンサーはライムグリーンのコートに黒の手袋を着け、手のひらにに小さな雪だるまを乗せて、「雪や寒さで大変なことは沢山ありますが、雪があるからこそ楽しめることがあるのも北海道の魅力ですね」と笑みを浮かべた。



インスタグラムでは北海道の積雪量に驚く様子もアップしており、「今週、札幌には除雪作業によって私の身長と同じくらいの大きな雪山」とうずたかく積もった雪の写真などもアップしている。



今回、手に乗せた雪だるまは「どさんこワイド朝のスタッフが作ってくれました」と紹介した。雪だるまの投稿に対して「めっちゃ可愛い」「いつも癒やされます」「北海道楽しんで」とファンからコメントが寄せられていた。



竹井さんは東京都出身で、日本女子大学卒業後、2025年に札幌テレビへ入社。大学在学中には「ミスサークルコンテスト2022」で審査員特別賞・フジテレビアナトレ賞・リゼクリニック賞受賞、「日本女子大学コンテスト2023」でグランプリ受賞を果たす。