大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では天才絵師・歌麿を演じるなど、独特の存在感と高い演技力を持つ俳優・染谷将太さん。その染谷さんが、このたびNHK・特集オーディオドラマの脚本と演出に挑戦。作品名は『だまっていない』。内容は……タイムスリップSF×モンスターパニック！？ 12月29日放送となる”意欲的すぎる”作品の裏側とともに、ご本人曰く「とにかく忙しかった」と語る2025年を振り返っていただきました。（取材・文：婦人公論.jp編集部 吉岡宏、撮影：本社・武田裕介）

【写真】染谷将太 蔦重には「もうあんた、本当にそういうとこがダメ！」と心の中で（笑）

* * * * * * *

音だけで物語を作りたいなって

映画音楽や劇伴などに携わられている渡邊琢磨さんと、何年か前から「音だけで物語を作りたいよね」という話をしていて。大河ドラマ『べらぼう』制作中、NHKのオーディオドラマならそれが実現できるかもしれないと思い、企画を出しました。

自分はもともと映像においても、音をすごく大事にしていて。ショートフィルムなどを監督した時も、音の仕上げが好きだったんです。役者としても、自分の声のトーンなどを気にするタイプなので、音だけで聞き手に想像してもらう表現に興味を持っていました。

音だけだと、想像の可能性がグッと広がります。画(え)に縛られず、聴き手に想像してもらえることが面白い。自分の頭の中で映像のカット割りを作り、それを音に落とし込み、聴き手にまた映像を想像してもらう…。そんな不思議な表現ができるんですよね。

SFをテーマにしたのは、自分のテーマを具現化するのに”最適”と思ったから。地球人類が外から攻撃を受ける。その構図が物語を紡ぐのに適しているんじゃないかって。また、宇宙人についても、人それぞれの宇宙人像を想像してもらえるんじゃないか、と。

もともとSFが好きということもありますが、音で想像するなら、日常的なものより突拍子もないものの方が良い。実際「いかようにも想像できる世界」は楽しいですし。

最初にシナリオをちゃんと書いたのは、高校生の頃に撮った自主映画でした。俳優の仲野太賀と一緒に自主映画サークルを立ち上げて、そこで初めて描き上げました。その後、高校を出た後も自主映画を何本か制作しましたし、協賛を得て作品を作ったことも。

しかし、オーディオドラマは映画とは全く勝手が違い、すべて台本のセリフとト書きの音で形成されるため、映像で説明できるものを音だけで説明しなければならず…。やっぱり難しかったですね。

キャストの皆さんの力をお借りして

キャストはすでにご接点がある方にお願いしました。

異星人“トーカー”を監視する”悠吾”の役を演じてもらった渡辺大知さんとは、前から「いつか何か一緒に作れたら」という話をしていて。実際に、彼から多くの提案をもらいながら制作を進めることが出来ました。



（撮影：本社・武田裕介）

妻でもある菊地凛子さんには、悠吾とともに監視役を務める”咲恵”役を演じてもらいました。彼女とは以前から一緒に作品を作っていますが、いつも自分の意図を深く理解してくれるので、ありがたい存在です。

川瀬陽太さんには、弱いけれど信念を持っている“佐々木”という役を「いい感じの抜け感」で演じていただきました。

『べらぼう』で接点があった津田健次郎さんには”木村”役を。台本を書いている段階から頭の中で声が流れ出してしまって…。完全に津田さんの声をイメージして書き上げました（笑）。 何を口にしても説得力がある方ですので、特に作品に込めたいと考えていたメッセージをセリフに散りばめています。

映像の場合、撮影後、すぐにモニターでチェックできるので主観と客観を行き来しやすい。でも、音だけの場合、閉鎖的な空間で演じる分、主観性が強くなる。そう思ったので、自分は収録時に同じ部屋に入らず、別室から聞く形で進めました。ただし、ある声だけ、実は自分が担当していますが。

結果的に、キャストの皆さんが、イメージしていた世界を何倍にも膨らませて演じてくれました。自分がやりたいことをそれぞれが理解し、「こういうセリフにした方が、やりたいことができるんじゃないか」とアイデアをたくさん出してくれて、大変助かりました。

音へのこだわりと難しさ

オーディオドラマである以上、もちろん音にはこだわったんですが、中でも“宇宙人の声”が特に気に入っています。

その声については、電話での打ち合わせ時に大まかなイメージを伝え、「電子音的な感じで。生き物というより、機械的な鳴き声がいい」といったリクエストを出しました。

彼らには”トーカー”という名前があるんですが、現場でも「こういう意味合いをしゃべっています」というイメージを共有して作りました。最終的に『だまっていない』というタイトルにも関係してきますので…そのあたりは楽しんでいただければ。

難しかったのは、位置関係や状況を、音だけで伝えることでしたね。

「ナレーションを使わない」と決めたので、環境音と効果音、セリフの内容だけで状況を伝えなければなりませんでした。説明的すぎないようにしながらも情報を伝える…。そのバランスがとても難しかったです。

イメージの共有については、自分が頭に描いている絵を実際に画像にして、「こういう攻撃を受けているイメージです」というように共有して進めていきました。

作品に込めたメッセージ

作品には、今の世の中の“混沌”を切りだしたい、と思いました。そのうえで、ドラマ中に明確な答えを出すのではなく、聴いた方それぞれに想像してもらうことに価値がある。そう考えました。

人が生きていく上で生じがちな衝突、またはなかなか平和が守られない世界の現状について、「音だけで想像する」という時間が意味のあるものになってくれたらいいな、と。

ただ、作品そのものについて、まだ完全に客観視できてはいません。というのも、聴くたびに「ここをこう直せるかな」「この可能性もあるかな」と考えてしまって（笑）。

音だけの作品にはゴールがいくらでもあるし、違うパターンも聞きたくなってしまう。ドアの音ひとつとっても、近くだとどんなふうに聞こえるんだろうか、音の加工を変えたらどんな部屋になるかな、などなど。可能性が無限にあるんです。

なお、演出サイドに立つことと、役者として演じることは、完全に切り離して考えています。役者としては、台本をもらった後、あくまで1人で準備をして現場に向かいますが、今回の場合、台本を書く段階からスタッフやキャストの皆さんと共有することに。

「与えられた尺に合わせて作る」というのも、初めての経験でした。

意見や感想が届くのがとても楽しみです

今回のオーディオドラマにでは、とにかく“書く”ことにもっとも苦労しました。ただ、確かに苦しい作業でもありますが、その苦しさを含めて楽しかった。



（撮影：本社・武田裕介）

収録では自分が描いた世界が展開していきます。スタッフやキャストの皆さんの考えやアイデアが入って、一気に広がっていく。仕上げとして、音響効果の方々が技術を注ぎ込んでくださることで、さらに広く。その過程を見られるのは演出側に立ったからこそ、かなって。

2025年を振り返れば……気づかないうちに年が終わりそう（笑）。

2024年の終わりに『べらぼう』へ合流し、2025年はどっぷりその世界に足を踏み入れたわけですが、大河ドラマの収録終盤とオーディオドラマの収録が重なった時は、何をいつ撮っているのか、よくわからなくなるほど忙しかったですね。

NHKに来ても、午前中に編集室でオーディオドラマの作業をした後、その足で下の階に降りて収録現場に入ったり（笑）。不思議な時間を楽しく過ごすことができました。

放送前の今はドキドキしています。人によって、いろいろな聴き方ができる作品にしたつもりなので、視聴者の皆さんにも自由に想像して聴いていただけたらうれしいですね。

「こういうメッセージなのかな」と思っていただけたらもちろんありがたいですし、「よくわからなかった」という感想があることも、想定して作った作品です。

「だまっていられない」と感じた視聴者の方から、いろいろな意見や感想が届くのが、とても楽しみでなりません。