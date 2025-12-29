”令和の若者”はマチアプをどのように利用しているのか

恋活・婚活マッチングアプリ「Pairs（ペアーズ）」を運営する株式会社エウレカ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山本竜馬、以下 ペアーズ）は、恋愛可処分時間が短い”令和の若者”がマッチングアプリをどのように利用しているのか明らかにする「マッチングアプリの出戻り」および「生成AIへの恋愛相談」に関する実態調査を実施。

2025年12月19日にその結果を公開しました ＊1。

＊1 調査名：「『マッチングアプリの出戻り』および『生成AIへの恋愛相談』に関する実態調査」、調査期間：2025 年11月21日（金）〜11月26日（水）、調査方法：インターネット調査、調査対象：1,022人（20代〜30代、男女）、調査機関：PRIZMAリサーチ

その驚きの調査結果は以下のとおり。

意外にも過半数以上が…

特に今回、若年層の生成AI利用が進展していることを受け、ペアーズは「生成AIに対して恋愛相談した経験の有無」、「相談した理由」、「相談内容」を調査。

生成AIに恋愛相談をした経験があるか尋ねたところ、「よくある」（13.2%）、「何回かある」（30.3%）、「一度だけある」（9.6%）と、生成AIの利用経験者が過半数（53.1%）で、とりわけ20代男性は7割弱（66.3%）が生成AIに対する恋愛相談を経験していることが分かりました。

■生成AIへの恋愛相談の実態

・マッチングアプリ利用経験者の過半数が生成AIに対する恋愛相談を経験

・相談理由TOPは「相談内容を人に知られることなく解決したかった」

・相談内容TOPは「マッチングアプリでのメッセージのやり取りの方法」

■マッチングアプリ出戻りユーザー、“マチアプ出戻り界隈”の実態

・アプリ経験者の平均利用回数は3.8回

・交際・結婚まで至る人の割合は、1回だけ利用と比較して2回以上利用が約1.8倍

・複数回利用経験者の3人に2人が「マッチングする確率」が良くなったと回答

・再開後に生きた利用経験は「自分に合わない、NGタイプ」がわかったこと

・利用経験から改善したポイントは「写真」「マイペース」「身だしなみ」

なぜ生成AIに恋愛相談するのか？

では、なぜ生成AIに恋愛相談したのでしょうか。

複数回答で理由を尋ねたところ「相談内容を人に知られることなく解決したかった」（42.4%）と「24時間いつでも相談できる」（39.6%）が多く回答を集めました。

以下「恥ずかしくて人には相談できなかった」（25.2%）、「友人・知人には恋愛相談がしにくい」（21.4%）、「相談相手がいなかった」（20.6%）と回答が並び、気軽に相談できる相手として生成AIを選ぶ実態が垣間見えます。

さらにマッチングアプリの利用経験者1,022人（20代〜30代、男女）を対象に調査したところ、マッチングアプリを出会いのきっかけとして交際や結婚に至った人の割合が、アプリを1回だけ利用した人は37.5%、複数回利用した人は67.3%と約1.8倍の割合に達し、アプリの経験を深めることで結果につながりやすい傾向が明らかに。

令和の時代、新しい世代による、新しいテクノロジーを介した恋愛が着々と行われている…。そのことがあらためてよくわかるレポートでした。

出典：ペアーズPR事務局（株式会社マテリアル内）リリースより（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000291.000005528.html）