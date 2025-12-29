「次に購入したい」と思うスバルの車ランキング！ 2位「インプレッサ」を抑えた1位は？【2025年調査】
車の購入を検討する際、多くの人がメーカーごとの特徴やモデルを比較します。ブランドの信頼性やデザイン、走行性能、燃費、価格帯など、選択のポイントはさまざまです。
All About ニュース編集部は、全国10〜60代の男女250人を対象に、「次に購入したい」と思うスバルの車について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【7位までの全ランキング結果】
回答者からは「大好きな車の一つで、一度は乗ってみたいと思っています。スタイリッシュでかっこよいですし、スペックも良いので乗っている方が羨ましいです」（30代男性／福岡県）、「交通死亡事故ゼロ人を目指す安全性支援を体感したいから」（60代男性／広島県）、「ずっとインプレッサスポーツに乗っていて、かなりお気に入りだったから」（20代男性／大阪府）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「SUVとしての走行性能と安全性能が高く、アウトドアや長距離ドライブでも安定して走れるため選びました」（30代女性／秋田県）、「ゴツゴツした見た目がカッコよくて、大きさも十分だから」（10代男性／岡山県）、「アイサイトによる安全性能と、アウトドアにも対応できる走破性が魅力。家族との遠出にも安心して使えるから」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部は、全国10〜60代の男女250人を対象に、「次に購入したい」と思うスバルの車について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
2位：インプレッサ／43票2位は「インプレッサ」でした。「かっこいい」「スタイリッシュ」など、スポーティーな外観デザインに多くの評価が集まりました。走りの良さへの期待感とともに、スバル独自の安全支援システムに関心を寄せる声も見られます。昔からのファンも多く、定番としての信頼性も支持されていることがうかがえます。
回答者からは「大好きな車の一つで、一度は乗ってみたいと思っています。スタイリッシュでかっこよいですし、スペックも良いので乗っている方が羨ましいです」（30代男性／福岡県）、「交通死亡事故ゼロ人を目指す安全性支援を体感したいから」（60代男性／広島県）、「ずっとインプレッサスポーツに乗っていて、かなりお気に入りだったから」（20代男性／大阪府）などのコメントが寄せられていました。
1位：フォレスター／90票1位は「フォレスター」でした。SUVらしい力強く「かっこいい」デザインに多くの支持が集まりました。悪路にも対応できる高い走破性と、アイサイトに代表される安全性能も高く評価されています。広い室内空間から、アウトドアやファミリーユースといった実用性を重視する声も目立ちました。
回答者からは「SUVとしての走行性能と安全性能が高く、アウトドアや長距離ドライブでも安定して走れるため選びました」（30代女性／秋田県）、「ゴツゴツした見た目がカッコよくて、大きさも十分だから」（10代男性／岡山県）、「アイサイトによる安全性能と、アウトドアにも対応できる走破性が魅力。家族との遠出にも安心して使えるから」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
(文:田中 寛大)