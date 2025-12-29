「冷凍庫にあると安心。年に何度もリピートするすき焼き」57歳・年収1160万円
食品から日用品、地域の名産品まで、毎年さまざまな返礼品が用意されているふるさと納税。どれを選ぶか迷う人も多いのではないでしょうか。特に年末は寄付の締め切りが近づき、寄付先を検討する家庭も増える時期です。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、愛知県在住57歳男性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。
同居家族構成：本人、妻（48歳）
居住地：愛知県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人1160万円、配偶者460万円
現預金：4500万円
リスク資産：2700万円
▼リスク資産内訳
・日本株：2700万円
2025年に最も満足した返礼品について、「宮崎県西都市のすき焼き食べ比べスライス3種類900g」を挙げています。
選んだ理由については、「最初は口コミが非常によく感じられたので依頼した。3種類の新鮮なスライス肉が、夫婦2人では余ってしまうほどたくさん入っている。ぜいたくに食べることができておいしかった。何度もリピートしている」と回答。
すき焼きだけでなく「夫婦2人で焼肉に」して食べることも多いそうで、これから届く「リピートしたぶんは年末に食べたいと思っている」と語られています。
一方で、少し残念だった返礼品もあると言い、「味付け済み肉は自分の好みでない味付けだったり、肉の質が悪いなど生肉に比べてハズレが多いと思う」と振り返っています。
ふるさと納税の良さについては「貧乏性な自分でも高級食材を購入でき、年末まで冷凍保存して年末年始を豪華に楽しめること」とコメント。その半面、「どこの自治体が当たりなのか全く分からないので、おのずと同じ自治体に依頼してしまう」とも。
来年以降は「お米が非常に高いからお米の産地に依頼しようかと思っている」とのこと。
最後に、ふるさと納税は自身にとって「日常生活に華やかな潤いを与えてくれるささやかな楽しみ」とまとめられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
