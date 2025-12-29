人生の転換期が訪れるたびに、『婦人公論』に登場してくださっている上沼恵美子さん。今年は「70歳」という大きな節目―日々の暮らしや気持ちに変化はあったのでしょうか。（撮影：浅井佳代子 構成：篠藤ゆり）

【写真】褒めてほしいという夫に…

* * * * * * *

同年代の夫婦が集ううどん屋さんで

今年4月に古希を迎えました。夫の時はちょっといいお店でご馳走したのに、夫は何もしてくれませんでした。誕生日にメールひとつ届きません。

しょうがないから、本屋さんに行って自分でバースデーカードを買いました。飛行機の形になっていて、ボタンを押すと「幸せの席にご搭乗くださり、ありがとうございます。これから幸せな一年に出発します」と声が出るんです。

それをポチッと押すたびに泣きました。寂しくて。今も自分の部屋に飾っています。

息子からはメールと500円くらいのプレゼントをもらって、嬉しかったですよ。でも、やっぱり夫に祝ってもらいたかった。

だって、70歳って特別な節目でしょう。誕生日から2ヵ月経って「私、古希なんよ」と言ったら、「あぁ、はいはい」。これは死ぬまで根に持ちます。

そんな妻を顧みない夫と別居して7年半。彼は今も週に1度、泊まりに来ます。

少し前までは鍋とか作って一緒に食べていましたけど、やめました。私の誕生日を忘れましたから。代わりに夜は外食です。

外に出ると、案外ちょうどいいイベントになります。行くのはたいてい近所のうどん屋さんかおそば屋さん。17時頃には同年代の夫婦で満席です。

でも、どの席もうどんが出てくるまで無言。「はよ、けぇへんかな」って顔をしているんです。それに比べれば、私はけっこう喋ります。おしゃべりな妻で、夫は助かっているんじゃないでしょうか。

ほかのテーブルを見ていると面白いですよ。夫のほうは、自分が食べたくないものを無言で妻の皿に箸でポン。その代わり妻のほうも、夫にポン。

怒るでも喜ぶでもなくポンポンポンポン投げて、無言で食べて。もう公園の鳩みたいですよ。言葉にもしないのは、長年のキャリアと実力でしょうね。最近はそんな感じで外食を楽しんでいます。

褒めてもらいたがる男という生き物

おかげさまで、仕事は忙しいです。目の前にやるべきことがあるのは、健康のためにはいいのかもしれませんね。心も頭も活性化されますから。

『週刊文春』の人生相談の連載なんて、締め切り前は毎回ヒィヒィ言っています。大変ですけど、書き終わった時の達成感がとにかく大きくて。だから今回、この連載が書籍になったのもほんまに嬉しいです。

そう考えると、定年を迎えた男の人は大変。夫は61歳で会社を辞めてから、ずっとやることを探し求めています。18年間、ゴルフして、ウクレレ弾いて、俳句もひねって、最近は能面も彫っているんです。

しかも能面を彫るのは、自分の家ではなく私の家。木屑だらけになるわ、部屋に能面が増えていくわ。この間も夜中に能面と目が合って、悲鳴をあげました。

夫は自分が能面を彫る姿を、私に見てほしいんです。そして褒められたい。何の役にも立たないのに、呆れますよ。

でもね、最近ちゃんと褒めることができたんです。夫がうちに来ると豆柴のスーを散歩に連れて行くんですけど、夫と一緒だと必ずウンチをしてくれるの。柴犬は神経質なところがあるから、排尿・排便が難しいみたいで。

夫が散歩から帰ってきて、「今朝は2回もしてくれた」と誇らしげだったので、「さすがパパ！」と言ってあげました。その後、「そんなことで褒めてごめんな」と謝ったら、「どんなことでもいい。褒めてほしい」ですって。

男の人は定年して誰からも褒めてもらえないし、家でも鬱陶しがられる。そう思うとかわいそうやなあ。

今度は1ヵ月かけて世界一周旅行に行くらしいです。最初はウキウキしていたのに、数日前に突然、「億劫になってきた」なんて言うんですよ。だから、「そんなこと言わんと頑張って！」とエールを送りました。

そしたら彼、何て言ったと思います？ 「あぁ、まぁ頑張ってくるけどな」。もう仕事みたいなもんですよ、あの人にとっては。

やり遂げて帰ってきたら、肉でも焼いてあげようと思います。

＜後編につづく＞