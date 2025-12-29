¡Ö¥ê¥¢¥ëÎû¹ö¤µ¤ó¤Çµã¤±¤ë¡×»Ø¸¶è½Çµ¡¢³Ú²°¤Ç¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Î¡ÈÂÖÅÙ¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤Ï12·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³Ú²°¤Ç¤Î¤È¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤ÎÌÌÇò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
AKB48¤Î°áÁõ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î³ýÌî¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ìËÜÅöÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡¡²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤â·ë¶ÉÊÛÅö¤ÎÏÃ¤Ë¤¹¤ë¹â¤ß¤Ê¡¡¤½¤ó¤ÊÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ·ë¶É¤µ¤·¤³¤Á¤ã¤ó¤â¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¤Î¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤ËÊÖ¿®¡£»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸µAKB48¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤µ¤ó¤Ï¡Öµã¤±¤ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È»Ø¸¶¤µ¤ó¤ÏÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï»Ø¸¶¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡Ö¤µ¤Ã¤·¡¼¡¡¤³¤Î¤ªÊÛÅö´°àú¤¹¤®¤ë¤Î¤è¡×¤È¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤ªÊÛÅö¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡ª¡×¡ÖÄÍÅÄÇÀ¾ì¤Î¥Á¥¥óÆîÈÚ¤À¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤é¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì¥³¥é¥Ü¤Ç²£Å¾Î®ÀÐ¤ËºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤«¤ß¤Ê¤âÇ¯Ëö¤òËº¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¡Ö¤¿¤«¤ß¤Ê¡¢¥ê¥¢¥ëÎû¹ö¤µ¤ó¤Çµã¤±¤ë¡×¡Ö¤¿¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó²Ä°¦¤¤w¡×¡Ö¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤ÎÌÌÇò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡Ö¤³¤Î¤ªÊÛÅö¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö³Ú²°¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎ®¹Ô¤ê¤Î²»³Ú¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ëÃæ¤Ç¤¿¤«¤ß¤Ê¤À¤±¤¬¡Ø¤³¤Î¤ªÊÛÅö¡¢´°àú¤¹¤®¤ë¤Ê¡ª¡ª¡Ù¡Ø¤³¤ì¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡Ù5Ê¬¸å¡Ø¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤Î¤ªÊÛÅö¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤ªÊÛÅö¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤¿¡×¤È¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ø³«¤·¤¿»Ø¸¶¤µ¤ó¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¹â¶¶¤µ¤ó¤¬Àä»¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÈÅâÍÈ¤²¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸µAKB48¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤µ¤ó¤Ï¡Öµã¤±¤ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È»Ø¸¶¤µ¤ó¤ÏÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï»Ø¸¶¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡Ö¤µ¤Ã¤·¡¼¡¡¤³¤Î¤ªÊÛÅö´°àú¤¹¤®¤ë¤Î¤è¡×¤È¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤ªÊÛÅö¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡ª¡×¡ÖÄÍÅÄÇÀ¾ì¤Î¥Á¥¥óÆîÈÚ¤À¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤é¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì¥³¥é¥Ü¤Ç²£Å¾Î®ÀÐ¤ËºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤«¤ß¤Ê¤âÇ¯Ëö¤òËº¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¡Ö¤¿¤«¤ß¤Ê¡¢¥ê¥¢¥ëÎû¹ö¤µ¤ó¤Çµã¤±¤ë¡×¡Ö¤¿¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó²Ä°¦¤¤w¡×¡Ö¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥í¥±ÊÛ¤´ÍÑÃ£Å¹ÊÞ¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¡ª¡×¹â¶¶¤µ¤ó¤¬Àä»¿¤·¤¿ÊÛÅö¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì¤Î¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°&¼ã·Ü¤Î¥Á¥¥óÆîÈÚÊÛÅö¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥í¥±ÊÛ¤´ÍÑÃ£Å¹ÊÞ¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¡ª¡×¤È¡¢²¤É÷¥«¥ì¡¼¡Ö¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì¡×¤È¡ÖÄÍÅÄÇÀ¾ì¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÊÛÅö¤È¤Î¤³¤È¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)