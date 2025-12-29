Image: shutterstock

毎年、多くのランニングシューズがリリースされます。2025年も（筆者が試せた限りでも）、魅力的なシューズがたくさん登場しました。その中から、筆者がライド感や機能性に、驚かされたもの、斬新さを感じたものを4足紹介したいと思います。独断と偏見にまみれていますがご容赦を（笑）。

ビッグイベントでも結果を残したシューズ

Photo: 神津文人 「東京2025世界陸上」。筆者は国立競技場で2日観戦しました。

2025年。ランニングシーンにおける最大のビッグイベントは、やはり「東京2025世界陸上」だったのではないでしょうか。国立競技場が連日満員になっただけでなく、大会期間中は多くのスポーツブランドがポップアップイベントやランニングイベントを開催していました。

Photo: 神津文人 アシックス「メタスピードレイ」33,000円（税込）

そんな「東京2025世界陸上」に向けて、5月にアシックスが発表したのが「メタスピードレイ」でした。

カーボンプレートを搭載した厚底レーシングシューズでありながら、重さはわずか129.9g（片足27cm）! 超ド級の軽さです。厚底カーボンが一般的になる前の、いわゆる薄底レーシングシューズも150〜200gというのが主流だったので、「メタスピードレイ」は薄底より軽い厚底みたいなことになっているわけです。テクノロジーの進化を感じますよね。

ちなみに「東京2025世界陸上」では、イタリアのイリアス・アウアニ選手が男子マラソンで「メタスピードレイ」を着用して銅メダルを獲得しています。

何もかもが新しく、体験したことがないライド感

Photo: 神津文人 「ナイキ ボメロ プレミアム」29,700円（税込）

「メタスピードレイ」と同じように、「今までにこんなシューズ履いたことない！」と思わせてくれたのが、「ナイキ ボメロ プレミアム」です。アスリートがパフォーマンス向上やリハビリテーションのために活用する反重力トレッドミル（空気圧を利用して下半身にかかる体重の負荷を軽減し、膝などの関節への負担を減らすことができる）から着想を得て開発されたシューズなのですが、ルックスもライド感もただただ斬新でした。

ソールの厚さは踵部が55mm、前足部が45mm。超厚底です。そもそも地面から足が遠いわけですが、踵部と前足部に搭載されたエア ズーム ユニットの優れた反発性も加わって、歩いても走っても浮いているような感覚が得られます。既存のシューズに比較対象がなく、今まで履いてきたどのシューズとも似ていない。本当に、見ていて、履いていてワクワクさせてくれるシューズでした。

ごく普通。でもそれが好感

Photo: 神津文人 「ナイキ ストラクチャー 26」13,999円（税込・セール価格）

同じくナイキからリリースされた「ナイキ ストラクチャー 26」も、とても印象的なシューズでした。とはいえ、「軽い！」「跳ねる！」「クッションが凄い！」みたいな驚きのあるシューズではありません。クセがなく、尖った部分のない、とても“普通”なシューズなのですが、この“普通”なところが実は珍しくとても気に入っています。

「ナイキ ストラクチャー 26」は安定性に優れたスタビリティ系と言われるシューズですが、従来のスタビリティ系シューズにありがちな、硬さや重さがなく、走っていてとても快適です。現在のトレンドに寄せせると、バウンス感、クッション感がもう少し強くなると思うのですが、良い意味で流行りに乗っておらず、そこが「ナイキ ストラクチャー 26」の魅力だと感じています。

新しいジャンルのパイオニアになるか!?

Photo: 神津文人 サロモン「エアログライド3グラベル」12,320円（税込・セール価格）

新ジャンルのパイオニア。そう思わせてくれたのがサロモンの「エアログライド3グラベル」です。グラベルとは砂利や小石を意味する言葉。モータースポーツや自転車のシーンではよく使われる言葉ですが、サロモンはそれをランニングシーンに持ってきて、グラベルランニングを提案し始めました。

舗装路だけでなく、砂利道や草地などの未舗装路も含めて、好奇心のおもむくままに、さまざまな場所を自由に走ろうというのが、グラベルランニング。競争やタイムよりも、発見や冒険に重きを置いたランニングを楽しもうという提案です。

コンセプトへの共感もありつつ、路面を気にせずあちこち走れるシューズが気に入っています。

走ることへのモチベーションを与えてくれるランニングシューズ。2026年に登場するニューフェイスたちも楽しみです。