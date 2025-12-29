Stray Kids初の展覧会、福岡で1．3スタート！ 日本デビューから5年分の軌跡と愛が詰まった空間に
日本デビュー5周年を迎えた8人組ボーイズグループ、Stray Kids初の展覧会「Stray Kids EXHIBITION “We STAY, together”」が、大阪会場を皮切りに、福岡、東京、静岡、愛知を巡回。本展覧会は、“宝探し”をテーマに、Stray Kidsの日本デビューからの歩みをたどるという内容で、すでにSNSでは「何時間もいたかった」「楽しすぎた」などと称賛の声が上がっている。会場は写真・動画OKということで、モバイルバッテリー必須なほど展示が充実。2026年1月3日（土）から大丸福岡天神店 本館8階催場での開催がスタートする前に、Stray KidsとSTAYが歩んだ5年分の軌跡と愛を感じる内部の様子をお届けする。
【写真】Stray Kids初の展覧会「Stray Kids EXHIBITION “We STAY, together”」内部の様子
■入口から早くもワクワクが止まらない！
今回開催中の「Stray Kids EXHIBITION “We STAY, together”」は、フォトスポットや衣装展示、体験型展示を通して、「Stray Kids」と「STAY」の絆が感じられるという展覧会。
中に入ると、今年5月に開催されたワールドツアー「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」静岡エコパスタジアム公演の写真を使った本展覧会のキービジュアルと、ズラリと並んだSKZOOが、ファンたちを出迎える。
さらに進むと、巨大サイズになった、Stray Kidsのペンライトが登場。羅針盤モチーフのペンライトが、“宝探し”をテーマにした本展覧会の行き先を示しているかのようで、入口から早くもワクワクが止まらない。
胸を高鳴らせながら順路を進むと、「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」静岡エコパスタジアム公演の各メンバーのビジュアルがドドンと登場！ 入口で日本デビュー5周年という現在地を踏みしめ、糸状のストリングカーテンをくぐることで、宝探しの冒険が始まっていくという構成になっている。
冒険の最初を飾るのは、舵が置かれ、波を思わせる光の演出が施された「MEMORIES with STAY」というエリア。6月に発売されたJAPAN 3rd Mini Album『Hollow』に収録されている楽曲「Never Alone」の歌詞が浮かぶように飾られており、楽曲の世界観を感じられる部屋になっている。よく見ると、メンバーが担当パートの歌詞を直筆で書いている部分も！
「MEMORIES with STAY」ということで、ここでは歴代のうちわや、Stray Kidsが表紙を飾った雑誌などを振り返ることができる。こうして過去の思い出たちがズラリと並ぶと、楽曲リリースやライブ、イベントといった彼らの時間の重みを改めて感じることができる。
そこから続くのが、本展覧会で一番広いエリア「HISTORY and COSTUME DISPLAY and MEMBER’S ROOM」。ここでは、2024年4月開催の日本初のオフラインファンイベント「Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”」や「Hollow」のミュージックビデオの衣装を、ライブの最前列より近い距離で堪能することができる。ただでさえ光を放つメンバーたちをさらに輝かせる、衣装チームの細かな仕事に脱帽するばかり。
それから同エリアには、衣装をズラリと囲むように、8人分の個室のような部屋が用意されている。各ドアの横には、メンバーお手製の名札が飾られており、それぞれの“らしさ”が出ていてほほ笑ましい。ドアの中に入ると、各メンバーの衣装やグッズなどがズラリと並んだ縦長の棚が登場！ 直筆サインやメッセージもあり、シャッターを押す手が止まらなくなるはずだ。
写真・動画撮影OKで、とにかく撮影したくなる箇所が多い本展覧会。中でも人気を博しているのが、「CHALLENGE with Stray Kids」エリアにあるレコーディングブースで、その名の通り、実際にメンバーたちが使用しているレコーディングルームを再現した空間になっている。しかもそれだけではなく、耳をすませばレコーディングをディレクションする彼らの声が…！ ぜひその耳で確かめてほしいので、お楽しみに。
加えて、最後の「AR MESSAGE and PHOTO」エリアには、“ぬい撮り”ができるスペースが3つも用意されている。初の日本4大ドームツアー「Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023」の撮影ブースは各メンバーの誕生日ビブスまで完備。そのほか「Stray Kids Fan Connecting 2024 "SKZ TOY WORLD"」、「Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" in JAPAN」のぬい撮りブースもあるので、ぜひお気に入りの“ぬい”たちを一緒に連れて行ってみてほしい。
展覧会の最後には、雑貨からファッションアイテムまで豊富なラインナップを展開するグッズコーナーが登場。こここそまさに“リアル宝探し”で、STAYたちの宝物になるであろうグッズが並ぶ。
会場に集まるSTAYたちも相まって、改めて「一人ではない」ことを実感できる「Stray Kids EXHIBITION “We STAY, together”」。宝物を見つけるのがゴールではなく、これからも一緒にさらなる光の先を見てみたいと思わせる展覧会となっていた。
「Stray Kids EXHIBITION “We STAY, together”」は、2026年1月3日（土）から1月12日（月・祝）まで、大丸福岡天神店 本館8階催場で開催。開催記念商品の第2弾ラインナップは、2026年1月30日（金）からの東京会場から販売される。詳細は後日発表予定だ。
巡回スケジュールは以下の通り。
■福岡会場
会期：2026年1月3日（土）〜1月12日（月・祝）
会場：大丸福岡天神店 本館8階催場
■東京会場
会期：2026年1月30日（金）〜2月14日（土）
会場：丸ビル7F 丸ビルホール 丸ビル7階
■静岡会場
会期：2026年3月18日（水）〜4月5日（日）
会場：松坂屋静岡店 北館3階 特設会場
■愛知会場
会期：2026年4月22日（水）〜5月18日（月）
会場：松坂屋名古屋店 南館8階マツザカヤホール
