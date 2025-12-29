東京ディズニーシー、25周年プログラム詳細＆各プログラムの出演キャラ発表！
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催。本イベントで実施されるエンターテイメントプログラムの詳細が発表され、「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」の出演キャラクターが明らかとなった。
【写真】特別色「ジュビリーブルー」で統一した新衣装がかわいい！
■20キャラ以上が集結
世界で唯一、海をテーマにしたディズニーテーマパークとして2001年9月4日に誕生した東京ディズニーシー。25周年となる今回のアニバーサリーイベントでは、パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色の“ジュビリーブルー”をテーマカラーに、パーク内に華やかな装飾や光の演出をはじめとする環境演出を施し、祝祭感に包まれた1年を盛り上げる。
メディテレーニアンハーバーでは、ジュビリーブルーを基調とした衣装を着たディズニーの仲間たちが特別な装飾で彩られた船に乗って、ゲストと一緒に25周年をお祝いする約15分のプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」が最大で1日3回行われる。
本プログラムには、20以上のキャラクターが集結。
<出演キャラクター＞
ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、ダッフィー、シェリーメイ、チップ、デール、クラリス、ピノキオ、ジミニー・クリケット、ゼペット、ジェラトーニ、ステラ・ルー、オル・イメル、クッキー・アン、リーナ・ベル
船がメディテレーニアンハーバーの中央に止まると、ピアッツァ・トポリーノ、ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ前、リドアイルといった陸上にもディズニーの仲間たちが加わり、ミッキーマウスの呼びかけによってゲストと25へカウントアップし、セレブレーションの盛り上がりは最高潮に。さらにキャストも加わり、25周年のテーマソング「Come Join the Jubilee （カム・ジョイン・ザ・ジュビリー）」にのせて全員が一体となり、盛大なお祝いが繰り広げられるという。
さらにアメリカンウォーターフロントの「ウォーターフロントパーク」では、一足早い2026年1月14日（水）より、ディズニーの仲間たちが、世界各地のダンスと音楽を披露する約25分の新ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」を最大で1日4回実施予定。ショーの途中には、東京ディズニーシー初登場となる『ミラベルと魔法だらけの家』のミラベルをはじめ、『塔の上のラプンツェル』のラプンツェルや『ベイマックス』のヒロも登場し、ミッキーマウスたちやゲストと一緒に25周年をお祝いする。
そのほか、パーク内では“スパークリング・ジュビリー”をテーマにしたデコレーションや、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの壁面に映像が映し出される夜の環境演出「スパークリング・ジュビリー・ナイト」を実施。アニバーサリー期間限定の演出による特別な空間が誕生する。
