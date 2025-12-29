ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・大川市で建物火災 幡保の幡保公民館南東側 約7分後にほぼ消… 福岡・大川市で建物火災 幡保の幡保公民館南東側 約7分後にほぼ消火（12月29日午後0時2分ごろ発生） 福岡・大川市で建物火災 幡保の幡保公民館南東側 約7分後にほぼ消火（12月29日午後0時2分ごろ発生） 2025年12月29日 12時19分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、29日午後0時2分ごろ、大川市幡保（目標:幡保公民館 南東側）で建物火災が発生した。同0時9分にほぼ消火した。現在、残り火を確認している。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 北九州市小倉北区の建物火災で消防車出動 須賀町12番付近（12月29日午前11時31分ごろ） 北九州市小倉北区の建物火災で消防車出動 鍛冶町1丁目2番付近（12月29日午前9時49分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 慰霊祭, フローリング, デイサービス, 法要, 神奈川, 海, グループウェア, 老後, 埼玉, 長野