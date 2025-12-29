真っ黄色のフクアリでまた会おう！ 47歳指揮官の契約更新にファン歓喜「他の監督は考えられない」「最大の補強かも知れない」
ジェフユナイテッド千葉は12月29日、小林慶行監督との契約を更新し、来シーズンもトップチームの指揮を執ることを発表した。
2023年から千葉を率い、就任３年目の25シーズンにチームを17年ぶりのJ１復帰に導いた47歳は、クラブの公式サイトで以下のとおりコメントした。
「来シーズンも監督として指揮を執らせていただくことになりました。今シーズン、ジェフに関わる全ての皆様との一体感を武器に、自分たちの目標を成し遂げることができました。ホーム最終戦ではフクアリ史上最高の19,000人以上の方々に選手たちの背中を押していただきました。
プレーオフを含めたラスト３試合のフクアリの雰囲気は、チームだけではなくクラブ全体で戦うということはこういうことだと全員が共有できたと思います。これこそが自分たちの武器です。この武器を持って、より厳しい戦いに挑んでいけることを誇りに思います。来シーズン、真っ黄色のフクアリで皆様にお会いできることを楽しみにしています」
クラブの公式Xでも続投が伝えられると、「Yoshi！！！待ってた！！！！」「嬉しいぞ、嬉しいぞ」「これこそが最大の補強かも知れない」「他の監督は考えられないです」「本当に感謝しかない」「来季も宜しくお願いします！」といった声があがった。
ジェフに大きな歓喜をもたらしたその手腕に、大きな期待が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
