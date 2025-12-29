【紅白リハ】FRUITS ZIPPER、トップバッター・CANDY TUNEからのバトンに喜び 一緒に「かわいいことができたらいいな」コラボ演出におわせ
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
初の紅白出場となるFRUITS ZIPPERがリハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。本番では「わたしの一番かわいいところ」を歌唱する。またオープニング企画では有吉弘行、CANDY TUNE、前田亘輝（TUBE）とともに「YOUNG MAN」を披露する。
【個別ショット】可愛すぎる〜!!キュートな衣装で登場したFRUITS ZIPPER
FRUITS ZIPPERは、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエル、月足天音の7人組。「原宿から世界へ」をコンセプトに2022年4月にデビュー。1stCDシングルとしてリリースした「わたしの一番かわいいところ」は、TikTokで30億回再生を突破し、一昨年の『第65回輝く!日本レコード大賞』（TBS系）では最優秀新人賞を受賞。昨年5月には結成2周年記念のライブを日本武道館で開催した。また、今年10月からグループ史上初となるアジアツアーを開催し、台北、上海、ソウルの3都市で公演を開催。来年2月にはドーム公演も決定している。
今年の紅白ではトップバッターに妹グループのCANDY TUNE、そして2曲目にFRUITS ZIPPERが続くが「一緒にステージに立てるのは本当にうれしくて楽しみですし、心強い気持ちでいっぱいです。あと私たちめっちゃ『倍倍FIGHT！』が大好きな曲なので、当日聞けるのもすごく楽しみです！」とにっこり。
鎮西は「詳しくは言えないんですけど、バトンを私たちが受け取るという形なので、そこでかわいいことができたらいいなみたいな感じでちょっと話してたりできたかもね…」と期待していてほしいとアピールした。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
