『ななにー』年の差33歳カップルが登場 ついにおそろいの指輪を購入「ゆくゆくはご結婚とかも？」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人がMCを務めるABEMAの番組『ななにー 地下ABEMA』が、28日に放送した。今回は「放送100回記念！バズった人大集合SP！」と題し、過去の放送で大きな話題を呼んだ出演者たちがスタジオに集結した。
【番組カット】“イケメンすぎるアートメイクアーティスト”MOMOMOTOも登場
その中で、第41回「幸せカップル大集合！私の彼がNo.1」に出演した、年の差33歳のカップル・歩夢さんとちかこさんが登場。前回出演時、ちかこさんが「カップルの証としてペアリングを着けたいと言ったら、『男たるもの、そんなものは着けていられるか』と即却下された」と明かしていたことから、スタジオでは再びペアリングの話題に触れられた。
すると2人は、ついにおそろいの指輪を購入したことを報告。スタジオで指輪を披露すると、ななにーメンバーからは歓声が上がった。EXITのりんたろー。が「ゆくゆくはご結婚とかも？」と質問すると、歩夢さんは「いや、まあどうですかね…」と含みを持たせた返答。一方のちかこさんは「お互いが自分の苗字に思い入れがあるんですよ」と率直な思いを語った。
これを受けて歩夢さんは、「別々の姓でっていう形もあるじゃないですか、内田裕也さんみたいな」と発言。スタジオからは「内田裕也さんと樹木希林さん!?」と、渋すぎる例えに驚きの声が上がった。2人の自然体なやりとりに、久々の再会となったななにーメンバーも大盛り上がりとなった。
草なぎは「1年に1回は会いたい」と語り、香取も「年に1回お願いします」と笑顔でコメント。33歳差という年齢差を超えた関係性と、結婚観を含めたリアルなトークが、記念回にふさわしいひと幕となった。
このほかにも、番組には過去に“バズった”出演者が次々と登場。放送100回という節目に、人生が変化したその後の姿や新たな悩みが明かされ、改めて『ななにー 地下ABEMA』らしい多彩な人間模様が描かれた回となった。
