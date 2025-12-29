■第34回全日本高等学校女子サッカー選手権 修徳高校3ー0常盤木学園高校（29日、兵庫）

【組み合わせ一覧】全日本高校女子サッカー組み合わせ決定！12月29日開幕

未来のなでしこたちが日本一を目指して争う、第34回全日本高等学校女子サッカー選手権の1回戦が29日に行われ、修徳高校（東京2）が3対0で常盤木学園高校（宮城2）を下して2回戦進出を決めた。

今までの9地域代表制から今大会から初めて全都道府県から代表校が出場、参加チームは前回大会の32チームから52チームに大幅アップした。

前回大会3位の28大会連続28回目出場の常盤木学園は修徳と対戦、熊谷紗希、鮫島彩など数々のなでしこジャパンメンバーを輩出した名門校、しかし2012年以来、優勝からは遠ざかっている。名門復活へ試合序盤は修徳に押し込まれて、キーパー・金濱加依（2年）が好判断で飛び出すなど、ピンチを凌いだ。

それでも10分、パスを小刻みに繋ぎ、ゴール前まで繋ぐと富岡來未（2年）、さらには武田侑依（3年）とシュートを狙ったが決まらず。

15分には修徳に隙をつかれて、縦パス1本でディフェンスの裏をとられて、宇田川果歩（3年）にループシュートを決められ先制されてしまった。さらに30分、右サイドを破られると、ファーサイドにあげられて、先制点をマークした宇田川にゴール左隅に決められて2点目を奪われた。

常盤木学園も修徳陣内まではボールを運ばせてもらえるが、シュートレンジに入ると、修徳ディフェンスは素早くプレッシャーをかけてきて常盤木学園は攻撃の形を作らせてもらえなかった。前半は0対2と2点のビハインドで折り返した。

後半開始早々に常盤木学園は選手交代をして、修徳ディフェンスを崩そうとしたが、プレッシャーが早い修徳をなかなか崩すことが出来なかった。修徳は守ってからのカウンターと自分たちの攻撃リズムをしっかり続けて、後半29分にはコーナーキックを高木綾女（2年）がヘディングで合わせて3点目、修徳が大きくリードを奪った。

修徳は最後まで自分たちの形を崩さず、集中力を切らさずに走り切り勝利、2年ぶりに全国大会での勝利を手にし、2回戦進出を決めた。前回大会3位の常盤木学園は2年ぶりに1回戦敗退となった。

【第34回全日本高等学校女子サッカー選手権 1回戦結果】

日本航空石川（石川）2ー6神戸弘陵学園（兵庫）

工大福井（福井）2−0三重（三重）

専大北上（岩手）4−0筑陽（福岡）

高取国際（奈良）0−18帝京大可児（岐阜）

大谷室蘭（北海道）1−7尚志（福島）

昌平（埼玉）3−1京都精華（京都）

富山第一（富山）1−1近大和歌山（和歌山）

3PK1

鳥取城北（鳥取）0−3開志JSC（新潟）

近江兄弟社（滋賀）1−0八学光星（青森）

