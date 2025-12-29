ユニホームを脱ぎ、第二の人生へ新たな一歩を踏み出した野球人を紹介する「去る人」セ・リーグ編。広島から戦力外となった磯村嘉孝捕手（３３）は、２軍マネジャー兼広報（球団本部ファーム管理部ファーム管理課課長）への転身を決めた。カープ一筋１５年間で、主に第３捕手として縁の下の力持ちとしてバッテリーを支えた男が、ユニホームを脱いだ後もチームを支え続けていく。

けがに悩まされる時期も多かったが、もう体にムチを打って練習する必要はない。それでも、新たな１年を迎える心境は「現役をやっていたときと変わらない」という。立場は違えど「始まる」と、新たなシーズンに目を向けた。

球団のオファーに即決した。「すぐに声をかけてもらいましたし、やっぱりカープが好き。運営などの“裏側”に興味もあった」。２軍マネジャーはスケジュール管理や移動、宿泊先の手配、試合運営など業務は多岐にわたる。若手育成に欠かせない立場。「選手がプレーしやすい環境をつくることが、チームのためにもなる」。人望も厚いからこそ、これ以上ない適任だ。

２２年から難病を抱えた患者のいる病院訪問などの社会貢献を行ってきた。今オフも、１２月に中京大中京の先輩・堂林のほか、羽月と久保を連れて慰問した。「野球選手としては成功とは言えないですけど、（ユニホームを）着ている以上は子どもたちの憧れだと思う。野球選手だからこそできることは絶対あると思う」。これまでもこの先も、プロ野球界に携わることを誇りに、第二の人生を歩んでいく。（畑中 祐司）

◆磯村 嘉孝（いそむら・よしたか）１９９２年１１月１日、愛知県生まれ。３３歳。１学年上の堂林と中学時代からチームメート。０９年には中京大中京でバッテリーを組んで夏の甲子園優勝。通算４度出場の甲子園で計２本塁打。１０年ドラフト５位で広島入り。１５年間で通算２８９試合、打率２割２分、１２本塁打、５３打点。１７８センチ、９２キロ。右投右打。