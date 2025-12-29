大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサルが２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。

初出場となる女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」は、ＴｉｋＴｏｋ総再生数４０億回を突破した「倍倍ＦＩＧＨＴ！」を歌う。同曲は今年の日本レコード大賞優秀作品賞を受賞している。

立花琴未は「まさか出演できるとは想像していなかった。紅組のトップを任せていただいたので、全ての皆さんに倍倍で最高のパフォーマンスをお届けできるように頑張ります！」と声を張り上げた。

村川緋杏は「私たちはＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲになりたくてアソビシステム（事務所）に入ったといっても過言ではない。そんな姉さん方と一緒に初出場、しかも曲順もまさかの２曲連続ということでありがたい。姉さんの背中を見て走ってきたので、大舞台に出られることがうれしい」。本番の衣装についても「今まで着た中で一番スペシャルな衣装を用意していただいた」と明かした。

オープニング企画では司会の有吉弘行やＴＵＢＥ・前田亘輝と共演する。立花琴未は「最高の『ＹＯＵＮＧ ＭＡＮ』をお届けしたい。会場を盛り上げられるように、私たちの元気なパワーをお届けしたい」と語った。

今年の漢字はもちろん声をそろえて「せーの、『倍』でーす！」。福山梨乃は「この漢字しか選べない。この１年間、何千回も言ってきた。ファンも出会いもうれしい出来事も、倍の倍になった」と即決の舞台裏を明かしていた。