【帰省される側のホンネ】公開！上げ膳据え膳、手土産、ホテルに泊まってほしいetc

いよいよ年末年始の帰省シーズン。オレンジページ読者への調査では、約3割の人が「帰省される側」を経験していることがわかりました。迎える立場ならではの気づかいや負担も、実は少なくないもの。

そこで今回は、帰省される側の本音を大調査。手土産や家事の手伝いなど、気になるポイントを読者のリアルな声とともに紹介します。

帰省される側の本音は？

手土産、持ってきてほしい？

いらない……………………………………… 58％

あったらうれしい…………………………… 23％

欲しい…………………………………………… 19％

私は『欲しい』派。迎える側は手間ひまがかかるもの。感謝の気持ちを表してほしい！ aromaさん

もっと家事を手伝ってほしい？

そう思わない……………………………………… 60％

どちらかといえばそう思う…………………… 26％

そう思う…………………………………………… 14％

私は、台所のことは自分でやりたいタイプ。でも、ふとんの上げ下ろしはやってくれたらうれしい。 のんさん

孫を連れて帰省してきたときはにぎやかで楽しいものですが、帰ったあとはホッとします。 takeshi007さん

実家であっても手伝う気持ちが欲しい。後片づけくらいはお願いしたいですね。 板さんさん

本当はホテル等に泊まってほしい？

家でOK……………………………………… 68％

たまにそう思う……………………………………… 16％

そう思う……………………………………… 16％

私は『そう思う』派。親戚が多く、寝具の片づけや洗濯物が増え、民宿⁉ と思うくらい大変になってしまうので…… えりぞさん

理想の手土産は？

多かった意見は……

・人気のスイーツ

・旬のフルーツ

・身近では買えないスイーツ

話題になっているスイーツや名産品だとうれしい emmaemmaさん

日もちする焼き菓子などがベターです ウクレレママさん

帰省は、会えたらうれしい反面、迎える側には何かと準備もつきもの。ほんの一言の「ありがとう」や、ちょっとした手伝いがあるだけで、空気はずいぶん変わるかもしれません。

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）