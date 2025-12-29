¡ÚRIZIN¡Û¼ÄÄÍÃ¤¼ù¡Ö15Ê¬¤Ò¤¿¤¹¤éÉÚß·¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤¹¤ë¡×Ê¡ÅÄÎ¶×½¤È¤ÎÎý½¬¤ÇMMA¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¿Ê²½
¢£¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¡Ê29Æü¡¦ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡¡Âè3»î¹ç¤ÇÉÚß·ÂçÃÒ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¼ÄÄÍÃ¤¼ù¤¬¡¢Âç²ñ2ÆüÁ°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö15 Ê¬´Ö¤«¤±¤Æ¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È´°Éõ¾¡Íø¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡ÛºÇ¶¯²¦¼Ô¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡ÖÄ«ÁÒÌ¤ÍèÁª¼ê¤ÎÄ¹½ê¤ÈÃ»½ê¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¿¡×ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢½é¤ÎÂÐÌÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼Â¸½
¡¡¼ÄÄÍ¤ÈÉÚß·¤Ï2Ç¯Á°¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡ØRIZIN.45¡Ù¤Ç¥¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¼ÄÄÍ¤¬´°àú¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ÆÈ½Äê¾¡Íø¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¤ÏMMA¥ë¡¼¥ë¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÄÄÍ¤ÏÉÚß·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤ÏÁ°²ó¤è¤ê¤âÂÇ·â¤¬Íî¤Á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤â¤È¤â¤È¶¯¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¤µ¤é¤ËÍî¤Á¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Ò¥í¥äÀï¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿MMA¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÅ¸³«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡Ö¤¹¤°¤ËKO¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢15Ê¬´Ö¤«¤±¤Æ¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Á°²ó°Ê¾å¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ¡ÅÄÎ¶×½¤ÈÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖMMA¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£15Ê¬´Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀï¤¤Êý¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ø¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ê¡ÖÄ´À°¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡ÖÇ¯Ëö¤ËÍ·¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÁ´Éô²æËý¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ11·î¤Ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
