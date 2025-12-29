73歳漫才師「ザ・ぼんち」里見まさと、“天国と地獄”の人生に現れた“守護神”の言葉 語り尽くしの書籍発売へ
漫才師「ザ・ぼんち」の里見まさと（73）が、新著『漫才の一滴 笑吉が教えてくれた「念、縁、運」』（ヨシモトブックス）を、来年1月30日に発売する。
【写真】明石家さんまの膝にちょこん！ボケを重ね爆笑を誘ったぼんちおさむ
ぼんちおさむとのコンビ、ザ・ぼんちは、1980年代の漫才ブームで全国的に大ブレイクし、漫才師として初の日本武道館公演を実現。大阪の漫才師の栄誉「上方漫才大賞」は二度受賞。一方、長い活動休止時期があった。
50歳からコンビを再結成、そして70代でフジテレビ『THE SECOND』ファイナリストとなった。今なお学び、漫才師として進化し続ける姿は、芸人たちからリスペクトされ続ける。
年齢に負けたくない。いつまでも真剣勝負の場から降りたくない。どんな状況でも可能性を追求したい。結果を出すまであきらめない「念」、たくさんの出会いという「縁」、人の「運」…。「天国と地獄を見た男」まさとが、漫才が教えてくれたことから、自身の経験、苦悩を包み隠さず語りきった。
まさとの人生の局面の旅に現れたという不思議な存在“三毛猫の守護神”「笑吉」についても明かされる。「笑吉」は、こう投げかける。
「どうしようもない時こそ笑うんや、笑えない時こそ、笑って、突破するんや 」「お前の天国が3年で終わったように、地獄も必ず終わる」
「もがいたり、バタついたりしてるうちに、どうにか切り抜けていくもんなんや。人生ってのは」
性別や立場をこえ、多くの人のヒントとなる一冊となる。
