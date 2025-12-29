北海道や東北北部は断続的に雨や雪が降り、雷を伴うところもあるでしょう。山陰や沖縄も不安定な天気で、北陸は夜遅くから雨が降り出す見込みです。そのほかは晴れ間のでるところが多いですが、西日本では次第に雲が増えてくるでしょう。夕方以降は、一部でにわか雨がありそうです。

気温です。きょうの最高気温は全国的にこの時季にしては高いでしょう。東京は13℃、大阪は14℃まで上がり、日差しにぬくもりを感じられそうです。西日本など15℃を超えるところもあり、鹿児島では17℃まで上がる予想です。北日本でも平年を上回る気温で、札幌は5℃予想と11月下旬並みとなるでしょう。雪が多いところでは、雪解けが進みますので、なだれや屋根からの落雪などに注意が必要です。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：5℃ 釧路：3℃

青森 ：7℃ 盛岡：4℃

仙台 ：12℃ 新潟：12℃

長野 ：8℃ 金沢：13℃

名古屋：12℃ 東京：13℃

大阪 ：14℃ 岡山：14℃

広島 ：13℃ 松江：11℃

高知 ：15℃ 福岡：15℃

鹿児島：17℃ 那覇：20℃

週間予報です。あす30日は太平洋側を中心に晴れるところが多く、関東から西では時季外れの暖かさとなりそうです。あすの最高気温は東京で16℃の予想で、11月中旬並みとなる見込みです。ただ、31日の大晦日以降は、北日本から気温が下がり、三が日は西日本でも厳しい寒さが戻るでしょう。天気はこの先も、日本海側や沖縄ではすっきりしませんが、太平洋側では晴れ間のでる日が多くなりそうです。元日の初日の出は、関東など東日本の太平洋側を中心に、きれいに見られるところが多いでしょう。