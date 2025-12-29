SNSで話題の歌手サイツアキノリ（36）が、28日放送の日本テレビ系「芸人報道2025年芸人ニュース大賞」（深夜0時55分）に出演。人生初のテレビ収録で、バズった曲の替え歌を披露した。

9月にTikTok（ティックトック）にアップした「恋するあなたは美しい」が約600万回再生とバズり、タレントや著名人が曲に合わせて踊る動画を投稿している。

ただ、「来年どうしたらいいか全然わからなくて」。そのため「どうにか出させていただけないかと。『芸人報道』に出たらなんとかなるんじゃなないかと」と出演を熱望したという。加藤浩次（56）が「『Mステ』出た方がいいよ」と言うと、サイツは「『Mステ』より『芸人報道です』」と笑って答えた。

これまで「大阪のインディーズロックシーンで13年間ずっと売れていなくて」。ただ、今は「先月の印税が家賃の2年分入りました」と話すと、出演者全員で拍手。それでも「サブスクや配信を聴かれるのもどんどん減っていくでしょうし、次ぎの新しいバンドがどんどん出てきますので…」と不安な様子。そして「来年どうしたらいいか、収録止めて聞きたいです」と話して笑わせた。。

スタジオでは出演者に合わせた「恋するあなたは美しい」の替え歌を披露。加藤のバージョンではロン毛をイジった内容で、加藤も「いい！替え歌バージョンいけるんじゃない」と絶賛した。