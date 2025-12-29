プロ雀士でクイズ・パズル・謎解きのクリエイター集団「クイズ法人 カプリティオ」のメンバーでもある松嶋桃（41）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、妊娠したことを発表した。

松嶋は「いつも見守ってくださる皆様へ、ご報告です」と書き出し「このたび新しい命を授かりました。出産は春ごろの予定です」と報告。体調は安定していて「周りの方々の優しさに感謝する日々を送っている」という。

お相手は「大学時代の同級生」。「今はただ無事に元気に生まれてきてくれることを一緒に祈りながら、楽しく過ごしています」とし、今後の活動については「対局やお仕事は医師や家族と相談のもと、可能な範囲内で続けさせていただく予定です。その後は産休に入ります。復帰時期は未定ですが、また元気な姿で皆様のお目にかかりたいと思います。ゲスト活動は2月半ばまでになりそうです」と説明。

ファンに対して「もしよかったら応援したり会いに来たりしていただけると、とても嬉しいです。年齢的なこともあり、ご報告が遅くなってしまったことをお詫び申し上げます。今後とも松島桃をよろしくお願いします」と呼びかけた。

京大出身の松嶋は、持ち前に頭脳を活かしクイズ・パズル・謎解きのクリエイター集団「クイズ法人 カプリティオ」としても活動。公式YouTubeチャンネルでも妊娠を報告している。