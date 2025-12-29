今回は、年末に自分の家に泊まる親の世話をお嫁さんに丸投げし、逃げた夫のエピソードを紹介します。

心身ともに限界…

「去年の年末、義両親と義姉妹の計4人がウチに来て、長期滞在しました。その間、義両親と義姉妹はウチで大量に飲み食いし（お酒もかなり飲みます）、かなりの出費になりました。だからって食費を払ってくれるわけでもありません。また散らかし放題で片付けもせず、『料理がイマイチ』などケチをつけてきました。

夫は夫で自分の親や姉妹に何も言いませんし、何も手伝わないんです……。さらに夫は、彼らの世話を私に丸投げし、『俺、飲み会行くから』と言って逃げ出したんです。

私は自分の子供たちの世話もしなきゃいけないのに、子供たち以上に手のかかる義理の家族の世話に心身ともに限界でした」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ この義理の家族にも問題がありますが、何もせず何も注意しない夫にもかなり問題がありそうですよね。ちなみにこの義理の家族は、年末だけじゃなくゴールデンウィークやお盆にもこの女性の家に長期滞在するそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。