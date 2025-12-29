福留ハム<2291.T>が大幅高で４日ぶりに反発している。前週末２６日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、最終損益を２億６０００万円の赤字から３億５８００万円の黒字（前期６億４０００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。



保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い投資有価証券売却益約１億５８００万円が発生することに加えて、広島市西区に保有する土地・建物を譲渡するのに伴い固定資産売却益約４億６０００万円を特別利益として計上することなどが要因としている。なお、売上高２４６億９０００万円（前期比０．３％増）、営業損益４億２０００万円の赤字（同６億２１００万円の赤字）の従来見通しを据え置いている。



