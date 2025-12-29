　東京ヴェルディは29日、川崎フロンターレからDF田邉秀斗(23)が完全移籍で加入することを発表した。

　田邉は静岡学園高から2021年に川崎Fへ加入。2022年7月から2023年3月までジェフユナイテッド千葉に育成型期限付き移籍で所属した。今季は川崎FでJ1リーグ戦9試合に出場。また、ルヴァンカップで3試合、天皇杯で1試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF田邉秀斗

(たなべ・しゅうと)

■生年月日

2002年5月5日(23歳)

■出身地

京都府相楽郡出身

■身長/体重

181cm/74kg

■経歴

山田荘SC-奈良YMCASCJrユース-静岡学園高-川崎F-千葉-川崎F

■出場歴

J1リーグ:18試合

J2リーグ:17試合

リーグカップ:6試合

天皇杯:4試合

■コメント

▽東京V側

「東京ヴェルディに関わるすべての皆さま、はじめまして。

川崎フロンターレから来ました田邉秀斗です。

自分のすべてを変えたいと思い、この移籍を決断しました。

絶対に皆さんでシャーレを掲げましょう!」

▽川崎F側

「このたび、川崎フロンターレを離れる決断をしました。

高卒で加入して、半年のレンタル期間はありましたが約5年間、自分にはとても贅沢なほど、素晴らしい選手、監督、コーチングスタッフの皆さんと過ごし、これからの人生にプラスになることばかり経験することができました。

ですが、フロンターレの選手として先輩方のようにはチームに功績を残せなかったこと、僕のプレーでファン・サポーターの皆さんを笑顔にできなかったこと、それが一番不甲斐ないと思っています。

本当ならその悔しさをフロンターレで晴らしたかったですが、移籍を決めた以上これからのサッカー人生で晴らします。

最後になりましたが、これまで関わってくださったフロンターレファミリーの皆さん、本当にありがとうございました。

また会える日を楽しみにしています。」