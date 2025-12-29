　ブラウブリッツ秋田は29日、水戸ホーリーホックから期限付き移籍で加入していたDF長井一真(27)が完全移籍となることを発表した。

　長井は今季、水戸から期限付き移籍。J2リーグ戦27試合で1得点を挙げ、ルヴァンカップと天皇杯でそれぞれ2試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF長井一真

(ながい・かずま)

■生年月日

1998年11月2日(27歳)

■出身地

大阪府

■身長/体重

180cm/77kg

■経歴

大阪セントラルFC-大阪セントラルFCJrユース-興国高-関西大-京都-水戸-秋田-水戸

特徴

■⾼い⾝体能⼒を兼ね備え、危機察知能⼒に優れたDMF。⾜元の技術も⾼く、正確なキックで攻撃の起点になれる選⼿。

■出場歴

J1リーグ:10試合

J2リーグ:90試合5得点

リーグカップ:7試合

天皇杯:9試合

■コメント

▽秋田側

「来シーズンも秋田で闘わせていただきます。

2025シーズンも応援ありがとうございました。

悔しさばかりが残るシーズンで、満足出来る結果にはなりませんでしたが、

どんな時でも応援し支えてくれたファン、サポーターの皆様、支援してくださったスポンサー様のおかげで、後半戦はチームの底力を見せることができたと思います。

僕たち選手はピッチ上で気持ちを表現するしかない。

まだまだ秋田の力はこんなもんじゃない。

チームの為に、ぽぐの為に、自分の為に、ピッチで自分らしくチームを勝たせる。

巧く、強く、速く、賢く。

全力を尽くします。」

▽水戸側

「水戸ホーリーホックに関わる皆様、優勝・昇格おめでとうございます。

自分が在籍した2年間は苦しい時間を過ごすことが多かったですが、いつも応援し励ましてくれたファン・サポーターの皆様が報われた今シーズン、別のチームにいても心から嬉しく思いました。

このチームで学べたこと、感じたことを忘れずに、これからも前だけをみて突き進みます。

2年間ありがとうございました。」