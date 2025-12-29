水戸DF長井一真がレンタル中の秋田に完全移籍「僕たち選手はピッチ上で気持ちを表現するしかない」
ブラウブリッツ秋田は29日、水戸ホーリーホックから期限付き移籍で加入していたDF長井一真(27)が完全移籍となることを発表した。
長井は今季、水戸から期限付き移籍。J2リーグ戦27試合で1得点を挙げ、ルヴァンカップと天皇杯でそれぞれ2試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF長井一真
(ながい・かずま)
■生年月日
1998年11月2日(27歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
180cm/77kg
■経歴
大阪セントラルFC-大阪セントラルFCJrユース-興国高-関西大-京都-水戸-秋田-水戸
特徴
■⾼い⾝体能⼒を兼ね備え、危機察知能⼒に優れたDMF。⾜元の技術も⾼く、正確なキックで攻撃の起点になれる選⼿。
■出場歴
J1リーグ:10試合
J2リーグ:90試合5得点
リーグカップ:7試合
天皇杯:9試合
■コメント
▽秋田側
「来シーズンも秋田で闘わせていただきます。
2025シーズンも応援ありがとうございました。
悔しさばかりが残るシーズンで、満足出来る結果にはなりませんでしたが、
どんな時でも応援し支えてくれたファン、サポーターの皆様、支援してくださったスポンサー様のおかげで、後半戦はチームの底力を見せることができたと思います。
僕たち選手はピッチ上で気持ちを表現するしかない。
まだまだ秋田の力はこんなもんじゃない。
チームの為に、ぽぐの為に、自分の為に、ピッチで自分らしくチームを勝たせる。
巧く、強く、速く、賢く。
全力を尽くします。」
▽水戸側
「水戸ホーリーホックに関わる皆様、優勝・昇格おめでとうございます。
自分が在籍した2年間は苦しい時間を過ごすことが多かったですが、いつも応援し励ましてくれたファン・サポーターの皆様が報われた今シーズン、別のチームにいても心から嬉しく思いました。
このチームで学べたこと、感じたことを忘れずに、これからも前だけをみて突き進みます。
2年間ありがとうございました。」
長井は今季、水戸から期限付き移籍。J2リーグ戦27試合で1得点を挙げ、ルヴァンカップと天皇杯でそれぞれ2試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF長井一真
(ながい・かずま)
■生年月日
1998年11月2日(27歳)
■出身地
大阪府
180cm/77kg
■経歴
大阪セントラルFC-大阪セントラルFCJrユース-興国高-関西大-京都-水戸-秋田-水戸
特徴
■⾼い⾝体能⼒を兼ね備え、危機察知能⼒に優れたDMF。⾜元の技術も⾼く、正確なキックで攻撃の起点になれる選⼿。
■出場歴
J1リーグ:10試合
J2リーグ:90試合5得点
リーグカップ:7試合
天皇杯:9試合
■コメント
▽秋田側
「来シーズンも秋田で闘わせていただきます。
2025シーズンも応援ありがとうございました。
悔しさばかりが残るシーズンで、満足出来る結果にはなりませんでしたが、
どんな時でも応援し支えてくれたファン、サポーターの皆様、支援してくださったスポンサー様のおかげで、後半戦はチームの底力を見せることができたと思います。
僕たち選手はピッチ上で気持ちを表現するしかない。
まだまだ秋田の力はこんなもんじゃない。
チームの為に、ぽぐの為に、自分の為に、ピッチで自分らしくチームを勝たせる。
巧く、強く、速く、賢く。
全力を尽くします。」
▽水戸側
「水戸ホーリーホックに関わる皆様、優勝・昇格おめでとうございます。
自分が在籍した2年間は苦しい時間を過ごすことが多かったですが、いつも応援し励ましてくれたファン・サポーターの皆様が報われた今シーズン、別のチームにいても心から嬉しく思いました。
このチームで学べたこと、感じたことを忘れずに、これからも前だけをみて突き進みます。
2年間ありがとうございました。」