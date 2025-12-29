『第67回 輝く！日本レコード大賞』受賞者インタビュー(4)HANA/BOYNEXTDOOR/山内惠介/Mrs. GREEN APPLE
年末恒例の『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）が、12月30日17時30分より4時間半にわたり東京・渋谷の新国立劇場より生放送。番組の総合司会は、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈がつとめる。
先頃、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表。
12月26日より4回に分けて、各賞の受賞者インタビューが公開中だが、その第4弾として、HANA、BOYNEXTDOOR、山内惠介、Mrs. GREEN APPLEのインタビューが公開された。
■HANA インタビュー
◇新人賞「Blue Jeans」HANA
■BOYNEXTDOOR インタビュー
◇新人賞「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」BOYNEXTDOOR
■山内惠介 インタビュー
◇最優秀歌唱賞「闇にご用心」山内惠介
■Mrs. GREEN APPLE インタビュー
◇優秀作品賞 「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE
■番組情報
TBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』
12/30（火）17:30～22:00
