2025年から2026年にバトンタッチの１週間！

もうゆっくり過ごされている人、大掃除や新年の準備で大忙しの人、みなさんはどのように過ごされているのでしょうか？

いつもとは時間の流れが違う１週間ですね。そんな時こそ、お友達やご家族と、いや、ひとりでも！エキサイティングな時間を過ごしてはいかがでしょうか？

なんと今年創立１２３年！スーパー・ミラクル・イルージョン「木下大サーカス」！

現在、3年ぶりに立川公演が開催中です！

日本各地を巡回し、年間およそ１００万人を動員するという大人気の木下大サーカス。

現在では、日本を含め世界１１カ国からトップ・パフォーマーたちが集まっています。

彼らが見せてくれるのは、サーカスの花形・地上１３メートルで行われるダブル空中ブランコをはじめ、かわいいポニーやゾウさんのショー、ハイスピード・ローラースケーティング、迫力満点のオートバイショー、さらに、「坂綱」や「七丁椅子」など、日本の古典芸能まで！年々ブラッシュアップという演目も楽しみです。

そんなショーを作り上げるパフォーマーたちのエピソードや、木下大サーカスの歴史など、たっぷりお話しを伺っていきます。

3年ぶりの立川ならではの楽しみ方も！真冬でもサーカスの中は、暖房完備！暖かく過ごせますよ！しかも、スリリングでエキサイティングなパフォーマンスにココロも熱くなることでしょう♪

年末のエンタメ納め、新年のエンタメ始めに、「木下大サーカス」ぜひいかがでしょうか？

ゲストに、木下サーカス株式会社・常務取締役の木下龍太郎さんを迎えて、たっぷりお話しを伺います！

〜ラインナップ〜

【月】創立123年を迎えた木下大サーカス

【火】年々ブラッシュアップされるサーカスの演目

【水】世界から集まったパフォーマーたち

【木】元日から開催中！木下大サーカスの家訓

【金】立川公演ならではの楽しみに方

〜イベント概要〜

【タイトル】『木下大サーカス 立川公演』

【場所】立川駅北 立川立飛特設会場にて

最寄駅は、多摩モノレール立飛駅、または高松駅下車

【スケジュール】2月２３日まで開催中！

年内は12月３０日まで。新年は1月1日から公演。

【オフィシャルサイト】https://kinoshita-circus.co.jp/?mode=pc

★放送時間変更のお知らせ★

1月2日（金）は、箱根駅伝中継のため、７時２０分からの放送となります。