『レコ大』BOYNEXTDOOR、新人賞に喜び「ずっと願っていた」
年末恒例の『第67回輝く！日本レコード大賞』で新人賞を受賞したBOYNEXTDOORからコメントが到着した。
【写真】豪華…！受賞アーティストたちを紹介
『第67回輝く！日本レコード大賞』は12月30日午後5時半〜10時まで4時間半にわたってTBSで生放送される。番組の総合司会は、安住紳一郎アナウンサーと俳優の川口春奈が務める。
[ALL] Who's There? BOYNEXTDOOR! こんにちは！BOYNEXTDOORです！
――受賞の感想をお願いします
[WOONHAK] ずっと願っていた新人賞を受賞することができて、本当に嬉しいですし、光栄です。
[JAEHYUN] いつも応援してくれるファンの皆さん、そして周りで支えてくださる皆さんへの感謝の気持ちを忘れずに、これからもさらに良い音楽を届けていきます。
――来年の抱負をお願いします
[SUNGHO] 来年はさらに成長した姿と音楽をお見せできるように努力します！
[RIWOO] 観た人の心に残るパフォーマンスをお届けしたいです！
[JAEHYUN] 日本のバラエティ番組にも出演して、僕たちの魅力を多くの人に伝えたいです！
BOYNEXTDOORはいつも皆さんの隣にいます！
[TAESAN] 日本のアーティストの方とコラボをしてみたいです！
[LEEHAN] 今年はツアーを通して沢山のファンの皆さんにお会いできたので、来年はいろいろな地域に行って、もっとたくさんのファンの皆さんにお会いしたいです！あとは今年こそドッキリ番組に出演したいです！
[WOONHAK] 心に寄り添う音楽を作って、たくさんの人に聴いてもらいたいです！これからも頑張りますので、応援よろしくお願いします！
以上、BOYNEXTDOORでした！バイバ〜イ！
