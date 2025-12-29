『レコ大』Mrs. GREEN APPLE、10周年イヤー総括「すごく充実した」
年末恒例の『第67回輝く！日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞したMrs. GREEN APPLEからコメントが到着した。
【写真】豪華…！受賞アーティストたちを紹介
『第67回輝く！日本レコード大賞』は12月30日午後5時半〜10時まで4時間半にわたってTBSで生放送される。番組の総合司会は、安住紳一郎アナウンサーと俳優の川口春奈が務める。
――今年の総括をお願いします。
大森元貴：今年はデビュー10周年のアニバーサリーイヤーということもあって、本当に多くの経験をさせていただいて、ライブもたくさんやらせていただきました。ファンの皆さんとも、たくさん思い出が作れた１年だったといいなと思っています。
6ヶ月連続でリリースもさせていただき、すごく充実した1年でした。
――来年の抱負をお願いいたします。
若井滉斗：来年は僕たちにとっても新たな幕開けの年なので、いろんな経験や活動を通して、皆様にさらにワクワクしていただけるように、素敵な活動を届けていきたいなと思います。
――番組テーマは「今、響き合う時」。今年一番心がトキメいた瞬間は？
藤澤涼架：デビュー10周年ということもありまして、ファンの皆さんとたくさん共鳴し合えたんじゃないかな、と思っていますね。10周年ならではのコミュニケーションや、皆さんに近くに触れてもらえるようなものもあったり、いろいろなことができたと思っております。
――今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
大森元貴：みんなで焼肉とか行きたいね。
藤澤・若井：いいね！
大森元貴：なかなかね、バタバタして行けていないので。
藤澤涼架：みんなで焼肉、行きたいです。
――最後に、楽曲に込めた想いを教えてください
大森元貴：「ダーリン」という楽曲なんですけれども、今の時代、いろんな形の悩みがあったり、時代が変わっていくとともに、側とか外の部分で多様な部分が増えていきますけど、根本的な孤独だったり、わだかまりみたいなものっていうのは、いつの時代も変わらないと思っています。1人1人に届ける、寄り添える、そんな楽曲を作りたい、と思って作りました。
この曲は今年の頭にリリースしたので、今年の1年を駆け巡ったなっていうのと、2025年の幕開けも同時に思い返せるような楽曲なので、ちゃんと心を込めて歌いたいなと思います。
レコード大賞、「ダーリン」を歌います。
全員：ぜひ、ご覧ください！
【写真】豪華…！受賞アーティストたちを紹介
『第67回輝く！日本レコード大賞』は12月30日午後5時半〜10時まで4時間半にわたってTBSで生放送される。番組の総合司会は、安住紳一郎アナウンサーと俳優の川口春奈が務める。
――今年の総括をお願いします。
大森元貴：今年はデビュー10周年のアニバーサリーイヤーということもあって、本当に多くの経験をさせていただいて、ライブもたくさんやらせていただきました。ファンの皆さんとも、たくさん思い出が作れた１年だったといいなと思っています。
6ヶ月連続でリリースもさせていただき、すごく充実した1年でした。
若井滉斗：来年は僕たちにとっても新たな幕開けの年なので、いろんな経験や活動を通して、皆様にさらにワクワクしていただけるように、素敵な活動を届けていきたいなと思います。
――番組テーマは「今、響き合う時」。今年一番心がトキメいた瞬間は？
藤澤涼架：デビュー10周年ということもありまして、ファンの皆さんとたくさん共鳴し合えたんじゃないかな、と思っていますね。10周年ならではのコミュニケーションや、皆さんに近くに触れてもらえるようなものもあったり、いろいろなことができたと思っております。
――今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
大森元貴：みんなで焼肉とか行きたいね。
藤澤・若井：いいね！
大森元貴：なかなかね、バタバタして行けていないので。
藤澤涼架：みんなで焼肉、行きたいです。
――最後に、楽曲に込めた想いを教えてください
大森元貴：「ダーリン」という楽曲なんですけれども、今の時代、いろんな形の悩みがあったり、時代が変わっていくとともに、側とか外の部分で多様な部分が増えていきますけど、根本的な孤独だったり、わだかまりみたいなものっていうのは、いつの時代も変わらないと思っています。1人1人に届ける、寄り添える、そんな楽曲を作りたい、と思って作りました。
この曲は今年の頭にリリースしたので、今年の1年を駆け巡ったなっていうのと、2025年の幕開けも同時に思い返せるような楽曲なので、ちゃんと心を込めて歌いたいなと思います。
レコード大賞、「ダーリン」を歌います。
全員：ぜひ、ご覧ください！