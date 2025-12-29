大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、初出場のアイドルグループ「CANDY TUNE」が囲み取材に応じた。

CANDY TUNEは2023年結成。昨年に音源リリースした楽曲「倍倍FIGHT！」が今年1年越しにTikTokで話題に。SNS総再生回数驚異の40億回。中毒性のあるメロディーと前向きな歌詞で流行した。KAWAII LAB.からFRUITS ZIPPERとそろって初出場となった。

立花琴未（23）は「去年の私たちはまさか紅白のに出演できるということを想像できなかったので、今こうしてここに立たせていただいていることに凄く幸せを感じています。紅組のトップバッターを任せていただいたので、全ての皆さんに倍々で最高のパフォーマンスをお届けできるように頑張ります」と意気込んだ。

村川緋杏（26）も「スペシャルな衣装を用意しています」と気合十分。立花は「オープニングに出させていただくので、最高の『YANGMAN』をお届けしたい。会場みんなを盛り上げられるように、私たちの元気なパワーをお届けしたい」とコメントした。

今回の衣装について、村川は「KAWAII LAB.って派手でカラフルなイメージがあると思うんですけど、それに加えてさらにそんな感じもあるんだって。個性が凄い出ている。さらにスペシャルな個性」を自信を見せた。

今年の漢字も「倍」とメンバー声をそろえたグループ。福山梨乃（28）は「『倍』って何千回言ったかわからないんですけど、『倍倍FIGHT！』と1年間歩ませていただいた。『倍倍FIGHT！』のおかげでもありますし、あめちゃん（ファン） の数も倍になりましたし、出会いもうれしいことも倍の倍になった1年でした」と充実感をのぞかせた。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。