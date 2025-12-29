『レコ大』HANA、デビューイヤーを駆け抜け「チームとしてすごく成長」
年末恒例の『第67回輝く！日本レコード大賞』で新人賞を受賞したHANAからコメントが到着した。
【写真】豪華…！受賞アーティストたちを紹介
『第67回輝く！日本レコード大賞』は12月30日午後5時半〜10時まで4時間半にわたってTBSで生放送される。番組の総合司会は、安住紳一郎アナウンサーと俳優の川口春奈が務める。
――今年の総括お願いします。
＜MHINA＞今年は本当にすごく学びましたし、色々なことを経験させていただいた年でもありました。そして、私達のデビュー年なので、チーム全体としてもすごく成長した年だったかなと思います。
――来年抱負をお願いいたします。
＜YURI＞来年は私達のホールツアーが待っているので、もっとスキルを上げて皆さんを楽しませられるようにこれからも精一杯頑張っていきたいと思います。
――今年のテーマ「共鳴」にちなんで今年共鳴したものを教えてください。
＜MOMOKA＞私たちのファンミーティングツアー最終公演の時にHONEYsの皆さんと一緒に「ROSE」を大合唱できたことが今年一番の共鳴で、一緒に楽しめた瞬間かなと思います。
――自分へのご褒美に食べたいご飯はありますか？
＜JISOO＞ご褒美といえば私はやっぱりスイーツ。ご飯も好きですがスイーツの方が好きなのでご飯をちょっと少なめに食べる方です。今回もクリスマスのケーキをみんなで作って食べたいなと思っています。また、冬なので、サツマイモがすごく美味しいですね。
今、はまっているのは、さつまいもの上にヨーグルトをのせて、さらにココアパウダーをかけて食べるとティラミスの味がするので、毎日食べています。
＜KOHARU＞ご飯マスターといわれている身としては、やっぱりカップラーメンといいたいところですが(笑)、来年に向けてやはり健康っていうのを意識して頑張っていきたいです。
自分へ健康なご褒美を見つけたいなと思います。
作るなら、せいろですね。茹でた野菜がめっちゃ好きなので。
――当日のパフォーマンスでこれやります宣言
＜YURI＞当日は「Blue Jeans」を披露させていただくんですけれども、すごくたくさんの方に歌っていただいたり、踊っていただいたりしているので、テレビの前でも一緒に歌ってもらえたら嬉しいなと思います。頑張ります。
――この楽曲に込めた思い
＜NAOKO＞今回は本当に素晴らしい賞をいただけたことをすごくうれしく思います。改めましてありがとうございます。当日は、心を込めて披露させていただきますのでお楽しみに！
