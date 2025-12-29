プロ野球・中日でプレーしていた駿太選手が現役引退を発表しました。

駿太選手は2010年ドラフト1位で前橋商高からオリックスに入団。ルーキーイヤーから30試合に出場し初ヒットも放ちました。13年からは5年連続で100試合以上の出場・本塁打も記録。しかし18年以降から出場機会を徐々に減らし、2022年にトレードで中日に移籍しました。しかし移籍後はなかなか活躍を継続できず。今オフに来季の契約を結ばない旨が発表されていました。

駿太選手は自身のインスタグラムに、オリックス・中日それぞれのユニホームを着用した写真を数枚掲載。本文には「野球が、僕の人生でした」という言葉から始まり、これまでの思いをつづります。「思い描いていたほど、この世界は甘くなかった。結果が出ない日が続き、何者にもなれない自分が情けなくて、悔しくて、一人で泣いた夜もあります」と思いを吐露するも、ファンからの声援が自身を後押ししてくれたことを明かします。

ファンへの感謝や、家族・仲間への感謝を書き連ねた駿太選手。続けて「現役を引退する決断をしました」と言葉を残します。

その後も「この野球人生に、後悔はありません」と語り、後進へのエールも送った駿太選手。今後も愛する野球に関わっていきたい思いを寄せながら、締めくくりました。