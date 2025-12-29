SoftBank ウインターカップ2025女子決勝

バスケットボールの第78回全国高校選手権「SoftBank ウインターカップ2025」の女子決勝が28日、東京体育館で行われた。夏のインターハイ女王・桜花学園（愛知）は大阪薫英女学院（大阪）に61-66で敗れ、夏冬2冠はならなかった。歴代最多24回の優勝を誇る名門が迎えている“大きな転換期”。怪我に悩まされた3年生や亡き恩師の想いも背負って、2年生の司令塔・竹内みやが奮闘した。

161センチのスピードスターが8116人の観客を魅了した。ボールを持った竹内が一瞬のフェイクで相手を置き去りにするたびに「うぉおお」とざわめきが起こる。果敢なドライブから次々にレイアップを沈め、チーム最多タイの14得点。だが後半からゾーンディフェンスを敷いた大阪薫英の作戦にはまり、「ガードとしてゲーム運びが上手くいかなかった。やり残した部分。悔しい」と唇をかんだ。

ウインターカップ歴代最多24回の優勝を誇る桜花学園だが、2021年の全国制覇以降はベスト4からも遠ざかっていた。昨年12月31日には、長年チームを率いてきた井上眞一前監督が逝去。2023年からアシスタントコーチを務めていたOGの白慶花監督が後を継いだ。白監督が「大きな転換期」と評するチームは今夏のインターハイで4年ぶり26度目の優勝を果たしたが、怪我に悩まされ続けた1年だった。

U17日本代表にも選ばれた主将の棚倉七菜子、U18日本代表の金澤杏という3年生の主力が長期離脱。インターハイも2人を欠いて戦った。インサイドで君臨してきた埼玉出身のイシボ・ディバイン（3年）も今大会の準々決勝で負傷。決勝は最初の1分47秒だけの出場に留まった。それでも「悔しい思いをしているにもかかわらず、下を向かずに後輩たちに声をかけてくれた」と白監督は3人に感謝した。

竹内に先輩がかけた言葉「責任は3年生が全部負うから…」

選手6人、マネージャー1人と3年生が少ない代。指揮官は「2年生までは試合に絡めず、悔しい思いをした学年。でも腐らずにコツコツ毎日頑張ってくれた。3年生がしっかり土台を作ってくれたから、1、2年生ものびのびプレーできた」と称える。竹内も先輩から「まだ2年生だから本当に思いっきりやってほしい。責任は3年生が全部負うから自由にやってほしい」と背中を押されたと明かした。

ベンチに井上前監督の遺影を飾って臨んだ一戦。竹内は1年生の頃、「ただゲームをコントロールするだけのガードをしてしまっていたけど、井上先生から『竹内は得点を取らなきゃダメだ』と1年間ずっと言われ続けた」と振り返る。スコアラーとしても開花した司令塔。白監督は「本当にトッププレーヤーだなとこちらが脱帽するぐらい、高い意識を持って毎日練習してくれている」と称賛した。

竹内は試合後、引退する3年生から「まだ来年があるからここで下を向くんじゃなくて、今回の負けを来年に繋げて絶対優勝してほしい」と託された。「引っ張っていかなきゃいけない立場になるので、みんなから信頼されるようなガードにまずなりたい。こういう接戦や流れが良くない時に、自分が流れを変えられるような何でもできる選手になりたい」。キリッとした目で、すでに来年を見据えた。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）