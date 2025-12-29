白濱美兎の等身大抱き枕カバーが、「ボムアイドル工房Z」（https://bombidol.official.ec/）で2026年1月6日（火）までの期間限定で再販売を実施中。本企画は、クリスマスシーズンから年末年始にかけて実施される復刻販売となっており、同商品を購入できる機会は今回が最後となる。

白濱美兎

「等身大抱き枕カバー」は、白濱美兎の水着グラビア写真が両面にデザインされており、正面と後ろ姿の両方の絵柄が楽しめる。やわらかく、もっちりとした最高級の生地を使用しており、ギュッと抱きしめれば、そのやわらかい肌触りに癒やされること間違いなし。ベッドで一緒に添い寝できるのはもちろん、ひざ枕的な使い方もできる。商品は水着の衣装違いで3種類が用意されている。

白濱美兎 等身大抱き枕カバー【A】

白濱美兎 等身大抱き枕カバー【B】

白濱美兎 等身大抱き枕カバー【C】

商品情報

白濱美兎等身大抱き枕カバー（A・B・C 3種類）

定価：各1万4,500円（税込）

サイズ：たて約160センチ×よこ50センチ

販売サイト：『ボムアイドル工房Z』https://bombidol.official.ec/

＜PROFILE＞

しらはま・みう

2006年10月5日生まれ。鳥取県出身。身長163cm。B93・W63・H91。血液型O型。

次世代女優オーディション『美少女図鑑アワード2023』で3冠獲得。グラビアデビュー後は、キュートなルックスと相反する魅惑のボディで人気沸騰。各雑誌に登場するグラビア界のニューヒロインに。1st写真集『manika』発売中。その他の最新情報はX（@shirahama_miu）、Instagram（shirahama_miu）でチェック。

