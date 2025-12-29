1月２日（金）よる5時45分～『池上彰とイモトアヤコ　2026年はこうなる！』

95の国と地域を取材してきた池上彰と海外ロケなどで122の国と地域をまわったイモトアヤコが初タッグ！

©テレビ東京

テレ東では、1月２日（金）よる5時45分から、『池上彰とイモトアヤコ 2026年はこうなる！』を放送します。長引くウクライナ情勢に、パレスチナ問題。国内では政治不信と、何かと重苦しい空気が流れていた2025年。明けて、2026年はどんな年になるのか。番組特製カレンダーとともに、どんなことが予定されているかをチェック！政治、経済、スポーツから新たに始まる制度やサービス、また、2026年に100周年を迎える企業やエネルギー問題など、日本が抱える社会課題を解決するヒントや来年注目されそうな新技術なども池上彰が新春から“ズバリ”解説！さらに、ポップピアニストのハラミちゃんがスタジオに登場。ハラミちゃんのピアノと一緒に一年のスタートをお楽しみ下さい！

©テレビ東京

コメント

■池上彰

番組を通してあらためて2026年のイベントが待ち遠しいと感じました。ハラミちゃんの素晴らしい演奏が番組の随所で登場します。また、山崎玲奈さんの透き通るような歌声もお楽しみいただけます。新年にふさわしい華やかな番組になりました。この番組をご覧いただき、2026年のスタートを明るく楽しく迎えていただけたら嬉しいです。

■イモトアヤコ

収録はとても緊張しましたが、色々な情報を得ることができて楽しかったです。2026年は明るい未来になると感じられる、大変貴重な時間を過ごさせていただきました。個人的には、池上さんとのマウントの取り合い合戦にご注目いただきたいです。私のトレードマークである“眉毛”の新たな用途も分かるかもしれません。ぜひご覧ください！

■金山 円 プロデューサー(テレビ東京 報道局)

長年スタッフの間で「池上彰さんとイモトアヤコさんと番組がやりたいね」とあたためてきた企画がようやく実現しました！

初タッグとは思えぬ軽妙な掛け合いは見どころです。特に池上さんとイモトさんの「どの国に何回行ったか」のマウントの取り合いはすごかった！ただ、122の国と地域に行ったイモトさんに池上さんは完敗…笑

ハラミちゃんのピアノ演奏も見どころです。クラシックから最新曲、そしてＣＭでおなじみのあの曲までハラミちゃんワールド全開です！2026年こそは楽しい1年になりますように…そんな思いで番組をつくったのでぜひご覧ください！

【番組内容】

2026年は楽しいニュースが盛りだくさんです。例えばBTS復活やミラノ・コルティナ五輪、WBCなどなど。番組ではBTS復活を前に盛り上がる韓国を取材。BTSの聖地とも呼ばれるカフェに行くとファンたちの熱気ですごいことになっていました。

また、2026年は100周年を迎える企業が2371社もあります。その中のひとつ、富士急行を池上彰さんが取材。「富士山を世界へ」を合言葉に道なき道を開拓した100年に迫ります。

またイモトアヤコさんは次世代の電池として注目されているペロブスカイトのロケへ。すぐそこまで来ている“未来の電池”を体感しました。

【番組概要】

【番組名】 『池上彰とイモトアヤコ 2026年はこうなる！』

【放送日時】 1月2日（金）よる5時45分～8時55分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶テレ東 HP: https://video.tv-tokyo.co.jp/ikegamiakira/

▶TVer: https://tver.jp/series/srtexniqlk

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「テレ東 BIZ」「U-NEXT テレ東 BIZ セレクション」にて見放題配信

▶テレ東 BIZ:https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/

▶U-NEXT テレ東 BIZ セレクション: https://video.unext.jp/brand/txbiz

【出演】 ＜MC＞ 池上彰 イモトアヤコ

＜進行＞中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）

＜ゲスト＞内藤剛志 ビビる大木 髙木菜那 一ノ瀬颯 佐々木美玲

＜ピアノ＞ハラミちゃん ＜歌唱＞山粼玲奈

＜ナレーション＞中井和哉

【エグゼクティブ・プロデューサー】

【プロデューサー】

【公式X】 清水昇 (テレビ東京 報道局)

金山円 (テレビ東京 報道局)

https://x.com/tx_ikegami ／ @tx_ikegami





