沖縄出身のロックバンド「ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ」が２９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを終えて取材に応じた。

「ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ」は１９年ぶり３回目の出場。「イケナイ太陽」を披露する。

ＲＹＯは「非常に久しぶりの出演。我々、中継という形でしか参加してこなかった。紅白の規模感を目の当たりにして、初出場くらいの気持ち。非常に緊張しております」とドキドキ。「自分らの良さを出せるように頑張ります」と意気込んだ。

また、平成ブームで「イケナイ太陽」がリバイバルヒット。「率直にうれしいし、感謝を背負いながらうれしく思っています」という一方、「自分たちとしては、すぐには前向きになれなかった」とも告白。

というのも「過去の作品をもう一度というところで、どういう反応が来るんだろうって少し不安があった」そう。しかし「今の時代そういうの、あんまり考えなくてもいいのかなっていうのは思った。そう思わせてくれたスタッフさんたちがいた」と明かした。

改めて、真冬に真夏の曲を歌うことについて「得意としております」とニヤり。「会場の熱量をあげられるように頑張りたい」と力を込めた。