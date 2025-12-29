【レコ大】Mrs. GREEN APPLE、今年1番心がトキメいた瞬間・ご褒美にしたいことは？充実の1年振り返る＜インタビュー＞
【モデルプレス＝2025/12/29】12月30日よる5時30分から4時間半にわたり東京・渋谷の新国立劇場より生放送される「第67回輝く！日本レコード大賞」（TBS）。この度、「優秀作品賞」を受賞したMrs. GREEN APPLE（大森元貴・若井滉斗・藤澤涼架）のインタビューが公開された。
【写真】今年の「レコ大」出演アーティスト＆歌唱曲一覧
先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表された。番組の総合司会には、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。
― 今年の総括をお願いします。
大森：今年はデビュー10周年のアニバーサリーイヤーということもあって、本当に多くの経験をさせていただいて、ライブもたくさんやらせていただきました。ファンの皆さんとも、たくさん思い出が作れた１年だったといいなと思っています。6ヶ月連続でリリースもさせていただき、すごく充実した1年でした。
― 来年の抱負をお願いいたします。
若井：来年は僕たちにとっても新たな幕開けの年なので、いろんな経験や活動を通して、皆様にさらにワクワクしていただけるように、素敵な活動を届けていきたいなと思います。
― 番組テーマは「今、響き合う時」。今年一番心がトキメいた瞬間は？
藤澤：デビュー10周年ということもありまして、ファンの皆さんとたくさん共鳴し合えたんじゃないかな、と思っていますね。10周年ならではのコミュニケーションや、皆さんに近くに触れてもらえるようなものもあったり、いろいろなことができたと思っております。
― 今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
大森：みんなで焼肉とか行きたいね。
藤澤・若井：いいね！
大森：なかなかね、バタバタして行けていないので。
藤澤：みんなで焼肉、行きたいです。
― 最後に、楽曲に込めた想いを教えてください。
大森：「ダーリン」という楽曲なんですけれども、今の時代、いろんな形の悩みがあったり、時代が変わっていくとともに、側とか外の部分で多様な部分が増えていきますけど、根本的な孤独だったり、わだかまりみたいなものっていうのは、いつの時代も変わらないと思っています。1人1人に届ける、寄り添える、そんな楽曲を作りたい、と思って作りました。この曲は今年の頭にリリースしたので、今年の1年を駆け巡ったなっていうのと、2025年の幕開けも同時に思い返せるような楽曲なので、ちゃんと心を込めて歌いたいなと思います。レコード大賞、「ダーリン」を歌います。
全員：ぜひ、ご覧ください！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
