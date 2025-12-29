【レコ大】HANA、“今年共鳴したもの”発表 ご褒美に食べたいご飯も明かす＜インタビュー＞
【モデルプレス＝2025/12/29】12月30日よる5時30分から4時間半にわたり東京・渋谷の新国立劇場より生放送される「第67回輝く！日本レコード大賞」（TBS）。この度、「新人賞」を受賞したHANAのインタビューが公開された。
先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表された。番組の総合司会には、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。
― 今年の総括お願いします。
【MHINA】今年は本当にすごく学びましたし、色々なことを経験させていただいた年でもありました。そして、私達のデビュー年なので、チーム全体としてもすごく成長した年だったかなと思います。
― 来年抱負をお願いいたします。
【YURI】来年は私達のホールツアーが待っているので、もっとスキルを上げて皆さんを楽しませられるようにこれからも精一杯頑張っていきたいと思います。
― 今年のテーマ「共鳴」にちなんで今年共鳴したものを教えてください。
【MOMOKA】私たちのファンミーティングツアー最終公演の時にHONEYsの皆さんと一緒に「ROSE」を大合唱できたことが今年一番の共鳴で、一緒に楽しめた瞬間かなと思います。
― 自分へのご褒美に食べたいご飯はありますか？
【JISOO】ご褒美といえば私はやっぱりスイーツ。ご飯も好きですがスイーツの方が好きなのでご飯をちょっと少なめに食べる方です。今回もクリスマスのケーキをみんなで作って食べたいなと思っています。また、冬なので、サツマイモがすごく美味しいですね。今、はまっているのは、さつまいもの上にヨーグルトをのせて、さらにココアパウダーをかけて食べるとティラミスの味がするので、毎日食べています。
【KOHARU】ご飯マスターといわれている身としては、やっぱりカップラーメンといいたいところですが（笑）、来年に向けてやはり健康っていうのを意識して頑張っていきたいです。自分へ健康なご褒美を見つけたいなと思います。作るなら、せいろですね。茹でた野菜がめっちゃ好きなので。
― 当日のパフォーマンスでこれやります宣言をお願いします。
【YURI】当日は「Blue Jeans」を披露させていただくんですけれども、すごくたくさんの方に歌っていただいたり、踊っていただいたりしているので、テレビの前でも一緒に歌ってもらえたら嬉しいなと思います。頑張ります。
― この楽曲に込めた思いを教えてください。
【NAOKO】今回は本当に素晴らしい賞をいただけたことをすごくうれしく思います。改めましてありがとうございます。当日は、心を込めて披露させていただきますのでお楽しみに！
