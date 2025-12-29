【レコ大】BOYNEXTDOOR、来年の抱負は日本のバラエティ出演＆アーティストとのコラボ「僕たちの魅力を多くの人に」＜インタビュー＞
【モデルプレス＝2025/12/29】12月30日よる5時30分から4時間半にわたり東京・渋谷の新国立劇場より生放送される「第67回輝く！日本レコード大賞」（TBS）。この度、「新人賞」を受賞したBOYNEXTDOORのインタビューが公開された。
先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表された。番組の総合司会には、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。
【写真】今年の「レコ大」出演アーティスト＆歌唱曲一覧
◆「第67回 輝く！日本レコード大賞」
◆BOYNEXTDOORインタビュー
【ALL】Who’s There? BOYNEXTDOOR! こんにちは！BOYNEXTDOORです！
― 受賞の感想をお願いします。
【WOONHAK】ずっと願っていた新人賞を受賞することができて、本当に嬉しいですし、光栄です。
【JAEHYUN】いつも応援してくれるファンの皆さん、そして周りで支えてくださる皆さんへの感謝の気持ちを忘れずに、これからもさらに良い音楽を届けていきます。
― 来年の抱負をお願いします。
【SUNGHO】来年はさらに成長した姿と音楽をお見せできるように努力します！
【RIWOO】観た人の心に残るパフォーマンスをお届けしたいです！
【JAEHYUN】日本のバラエティ番組にも出演して、僕たちの魅力を多くの人に伝えたいです！BOYNEXTDOORはいつも皆さんの隣にいます！
【TAESAN】日本のアーティストの方とコラボをしてみたいです！
【LEEHAN】今年はツアーを通して沢山のファンの皆さんにお会いできたので、来年はいろいろな地域に行って、もっとたくさんのファンの皆さんにお会いしたいです！あとは今年こそドッキリ番組に出演したいです！
【WOONHAK】心に寄り添う音楽を作って、たくさんの人に聴いてもらいたいです！これからも頑張りますので、応援よろしくお願いします！
以上、BOYNEXTDOORでした！バイバ〜イ！
