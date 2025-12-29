ユニホームを脱ぎ、第二の人生へ新たな一歩を踏み出した野球人を紹介する「去る人」セ・リーグ編。中日で現役生活を終えた中田翔氏（３６）は、引退直後からイベントやテレビ出演のオファーが尽きず、多忙な日々を送る。一日２本撮りのテレビ収録に解説など、“売れっ子タレント”のようなスケジュールにも、「忙しくさせてもらってて、幸せ。３月ぐらいまで予定がびっしりやけど楽しい。野球に対しての不安やプレッシャーがない分、気持ち的には楽かな」。趣味のバイクには乗れておらず、自宅に帰れるのは１週間に１度ほどだが、充実感に満ちている。

１０月１６日のセ・リーグＣＳ最終Ｓ第２戦、阪神―中日戦（甲子園）で解説デビュー。試合のテンポに合わせてコメントが求められるが、分かりやすく、かつ選手へのリスペクトを忘れないことが現役を経験してきた中田氏のポリシー。言葉選びに難しさを感じながらも、「言い回しを勉強して成長していかないといけない」。何事にも貪欲なのは現役時代と変わらない。

来年からは「ＴＯＫＡＩ ＲＡＤＩＯ」の２０２６シーズン「ガッツナイター」の解説者に就任する。３球団を渡り歩き、応援したい後輩たちも増えただけに、「今までとプロ野球の見方が変わるのは楽しみ」と笑った。

通算３０９本塁打のスラッガーだけに、指導者の道を期待する声もあるが「人間的に余裕が出てきたら考えるかもしれないけど、今は考えてない」と話す。ヴィンテージの洋服やアクセサリーなど、アパレルに興味があり、「好きなことをしていけたら」。数字に追われてきた１８年間。重圧から解放された大将が“ビジネスマン”としての第２の人生を歩んでいく。（森下 知玲）

◆中田 翔（なかた・しょう）１９８９年４月２２日、広島市生まれ。３６歳。大阪桐蔭では１、２年夏、３年春の甲子園に出場し、当時の最多記録となる高校通算８７本塁打を記録。０７年高校生ドラフト１巡目で日本ハム入団。１４、１６、２０年に打点王。１３、１７年ＷＢＣ日本代表。２１年８月に日本ハムから無償トレードで巨人に入団。２３年１１月に巨人との複数年契約を破棄し退団。同１２月に中日に入団。４番として期待されたが、慢性的な腰痛に悩まされ、２５年８月に現役引退を表明。通算１７８４試合で打率２割４分８厘、３０９本塁打、１０８７打点。１８４センチ、１０７キロ。右投右打。