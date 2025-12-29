【ライブレポート】僕が見たかった青空、2025年を締めくくるワンマンライブで2度目の全国ツアー＆初の野外ワンマン開催発表
僕が見たかった青空（通称：僕青）が、12月28日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENにて2025年を締めくくるワンマンライブ＜BOKUAO青春納め2025＞を開催した。2026年3月より全国6都市で開催する2度目の全国ツアーと、結成3周年の記念日である6月20日に山梨県・河口湖ステラシアターで初の野外ワンマンライブを開催することを発表した。
2024年は急遽無観客での開催となった年末ライブ。2025年は念願の有観客ライブが実現し、2025年にリリースした楽曲を中心に全22曲を披露。無数の青いペンライトが会場を彩り、大きな熱気に包まれた。
オープニングは、僕青としては初となるロビー中継からのスタート。会場に寄せられた祝い花とともに、これまでリリースしてきた楽曲の振り付けを踊りながら、ファンへの感謝を胸に彼女たちらしく元気いっぱいにステージへと向かう。ファンとのコールアンドレスポンスが印象的な「青空ディスコティック」で幕開け。特大クラッカーを放つ演出で、会場のボルテージを一気に引き上げた。続けて、5thシングル「恋は倍速」の収録曲を立て続けにパフォーマンスし序盤からエンジン全開のステージを届けた。
MCを挟み、初動10万枚を初突破し、杉浦英恋が初めてメインメンバーを務めた6thシングル「視線のラブレター」に収録されている全5曲を惜しみなく披露。「あの頃のトライベッカ」では、ステッキを使った演出で、楽曲がもつどこか懐かしさを感じさせる21人ならではの世界観を表現した。
続くMCでは、2度目となる全国ツアー＜僕が見たかった青空 全国ツアー2026春＞を3月29日の東京を皮切りに全国6都市7会場で開催することを発表。発表と同時に会場は大歓声に包まれ、副リーダーを務める柳堀花怜は「私たちの目標としていた全国ツアーを再び行えることは最高の機会だと思います。さらに気合を入れて、みなさんのもとへ行けるよう頑張ります」と意気込みを語った。
中盤には、「暗闇の哲学者」、彼女たち自身が振り付けを考えたというダンスインター、そして夏のワンマンライブで会場から大きな歓声があがった坂道AKBのカバー楽曲「誰のことを一番 愛してる？」をパフォーマンスしクールな彼女たちを存分に魅せつけた。
後半戦に突入すると、先日、自己最高初動枚数を記録した7thシングル「あれはフェアリー」収録曲もふんだんにパフォーマンス。まずは、SNSでダンス動画総再生回数が約4,500万回を超える八木仁愛がソロ楽曲「This is Heaven！」を初パフォーマンス。スタンドマイクを使い、八木の確かな歌唱力・ダンス力を届けた。表題曲「あれはフェアリー」のイントロでは、メインメンバーを務める金澤亜美を中心に、メンバーが次々と姿を見せたり隠れたりする可愛らしさ溢れるダンスで、まさにフェアリーの世界観を届けた。
終盤には、「ここで、もう一つ大切なお知らせをさせてください」とリーダー塩釜菜那が切り出し、2026年6月20日に、結成3周年記念を祝う初の野外ワンマンライブ＜結成3周年記念 僕が観たかった『青空野外』ライブ2026＞を開催することを発表。塩釜は、「青空の下で皆さんと一緒に結成3周年をお祝いできたら嬉しいです」と意気込んだ。
本編ラストにはライブの鉄板ナンバー「好きになりなさい」をパフォーマンス。だるまに願掛けする年末ならではの演出も取り入れ、会場がひとつとなったまま本編は幕を閉じた。
鳴り止まぬアンコールに応えステージに再登場したのは、年内をもってグループを卒業する持永真奈。ファンやメンバーへの感謝の気持ちを涙を堪えながら語った。アンコール1曲目となる「あの日 僕たちは泣いていた」では、持永のダンスシーンなどもアレンジされ、一夜限りのスペシャルな演出を届け、続く、デビュー曲「青空について考える」は、ここまで彼女たちが歩んできた軌跡を思い起こさせる、印象的なパフォーマンスとなった。
2025年のライブを締めくくるラストナンバーには、「炭酸のせいじゃない」をセレクト。アカペラを取り入れた演出から始まり、現体制最後となる彼女たちだけで奏でるハーモニーに、会場は酔いしれた。
全22曲を通して、カッコよさも可愛さも喜怒哀楽も余すことなく詰め込み、彼女たちのパフォーマンス力の高さを改めて印象づけた本公演。2025年を締めくくるにふさわしいワンマンライブとなった。
先日12月17日にリリースした7thシングル「あれはフェアリー」が、最新Billboard JAPAN週間シングルセールスチャート“Top Singles Sales”で、自己最高となる初週売上120,035枚を記録し、「TikTok LIVE All Stars 2025」で「アイドル部門 Idol of the Year」を受賞するなど、確かな勢いを見せている僕青。2026年1月には＜僕青新年会2026＞と題したスペシャルイベントを大阪・東京・愛知で開催する。
◾️7thシングル「あれはフェアリー」
2025年12月17日（水）発売
予約：https://bokuao.lnk.to/7thSG
◆初回盤Type-A（CD+Blu-ray）
AVCD-61632/B ￥2,000（税込）
［CD］
01.あれはフェアリー
02.カイロに月
03.This is heaven !
04.あれはフェアリー（off vocal）
05.カイロに月（off vocal）
06.This is heaven !（off vocal）
［Blu-ray］
・「あれはフェアリー」Music Video
・「あれはフェアリー」Music Videoメイキングドキュメンタリー
・特典映像「『青空について考える』2025 パフォーマンスビデオ ドキュメンタリー」
[封入特典]
・僕青トレカ 絵柄A（全24種類のうち1種類ランダム封入）
・抽選特典応募シリアルナンバー
◆初回盤Type-B（CD+Blu-ray）
AVCD-61633/B ￥2,000（税込）
［CD］
01.あれはフェアリー
02.カイロに月
03.反響のティッピングポイント
04.あれはフェアリー（off vocal）
05.カイロに月（off vocal）
06.反響のティッピングポイント（off vocal）
［Blu-ray］
・「カイロに月」Music Video
・「カイロに月」Music Videoメイキングドキュメンタリー
・特典映像「7thシングル発売記念！青空組vs雲組 セブンバトル」
[封入特典]
・僕青トレカ 絵柄B（全24種類のうち1種類ランダム封入）
・抽選特典応募シリアルナンバー
◆僕青LIVE盤（CD+Blu-ray）
AVCD-61634/B ￥11,000（税込）
［CD］
01.あれはフェアリー
02.カイロに月
03.君と見た空は
04.あれはフェアリー（off vocal）
05.カイロに月（off vocal）
06.君と見た空は（off vocal）
［Blu-ray］
・結成2周年記念 僕が観たかったワンマンライブ vol.2
・アオゾラサマーフェスティバル2025
[封入特典]
・僕青トレカ 絵柄C（全24種類のうち2種類ランダム封入）
・抽選特典応募シリアルナンバー
◆通常盤 CD only（CD）
AVCD-61635 ￥1,200（税込）
［CD］
01.あれはフェアリー
02.カイロに月
03.あれはフェアリー（off vocal）
04.カイロに月（off vocal）
◆僕青イベント盤（CD）
AVC1-61636 ￥1,500（税込）
［CD］
01.あれはフェアリー
02.カイロに月
03.君と見た空は
04.あれはフェアリー（off vocal）
05.カイロに月（off vocal）
06.君と見た空は（off vocal）
◾️＜僕青新年会2026＞
2026年1月11日（日）大阪・松下IMPホール
2026年1月17日（土）東京・有明セントラルタワーホール＆カンファレンス ホールA・B
2026年1月18日（日）愛知・COMTEC PORTBASE
詳細：https://bokuao.com/news/detail/4386
◾️＜僕が見たかった青空 全国ツアー2026春＞
【東京】
日程：2026年3月29日（日）
会場：KANDA SQUARE HALL
開場/開演時間：1部 開場13:30／開演14:30 2部 開場17:00／開演18:00
【宮城】
日程：2026年4月4日（土）
会場：仙台PIT
開場/開演時間：1部 開場13:30／開演14:30 2部 開場17:00／開演18:00
【福岡】
日程：2026年4月11日（土）
会場：福岡トヨタホールスカラエスパシオ
開場/開演時間：1部 開場13:30／開演14:30 2部 開場17:00／開演18:00
【広島】
日程：2026年4月12日（日）
会場：BLUE LIVE HIROSHIMA
開場/開演時間：1部 開場13:30／開演14:30 2部 開場17:00／開演18:00
【東京】
日程：2026年4月25日（土）
会場：Zepp Shinjuku (TOKYO)
開場/開演時間：1部 開場13:30／開演14:30 2部 開場17:00／開演18:00
【大阪】
日程：2026年5月2日（土）
会場：GORILLA HALL OSAKA
開場/開演時間：1部 開場13:30／開演14:30 2部 開場17:00／開演18:00
【愛知】
日程：2026年5月9日（土）
会場：DIAMOND HALL
開場/開演時間：1部 開場13:30／開演14:30 2部 開場17:00／開演18:00
詳細：https://bokuao.com/news/detail/4481
◾️＜結成3周年記念 僕が観たかった『青空野外』ライブ2026＞
日程：2026年6月20日（土）
会場：河口湖ステラシアター
詳細：https://bokuao.com/news/detail/4489