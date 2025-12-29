2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。芸能人部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/07/27）。

女優の菅野美穂（47）が16日、ホラーに謎解きも加わった主演映画『近畿地方のある場所について』のプレミア上映に登場。「この謎解き、わかんのかんの菅野美穂でした」と謎のダジャレで挨拶、爆笑を誘った。

「菅野は久々のホラー作品出演に『ホントにものスゴく怖いです。でも、怖すぎて笑っちゃいました。怖さが臨界点に達すると笑っちゃうんだなって経験ができた』と語った」（映画記者）



プレミア上映での菅野美穂（47）

憶測を呼んだ“20歳での号泣会見”

埼玉県出身の菅野は92年、中学校3年でデビュー。

「高い表現力を買われ95年の朝ドラ『走らんか！』で準主役に」（テレビ誌記者）

当初のアイドル路線から女優に軸足を移すと、『イグアナの娘』で連続ドラマ初主演。ドラマ『君の手がささやいている』では聴覚障害者役を熱演し、ブレイク。そして97年、20歳の誕生日にヘアヌード写真集発売の記者会見を開いた。

「菅野は涙を溜めながら『ヌードはその人の考え方、思想が出るもの。本当の自分の姿を出したい』と明かし、様々な臆測を呼んだものの、写真集自体は累計80万部を超える大ヒットとなった」（芸能デスク）

以後、文字通り裸一貫で清純派から脱却した菅野は2003年にドラマ『大奥』で時代劇初主演を果たす。

「同世代の女優は米倉涼子、伊東美咲とモデル出身が多く、人気はあるが、当時は演技力はイマイチという評価。菅野は原作者からも主役に指名されるほど、『演技派』として名をはせた」（民放関係者）

“稲垣吾郎との8年愛”の末に…

演技だけでなくリアルな私生活でも菅野は話題を振りまいた。歌手やデザイナーなど様々な相手と噂になったが、中でも、稲垣吾郎との8年に及ぶ熱愛はメディアを騒がせた。

「同じマンションに別の部屋を借りる半同棲。稲垣が公務執行妨害で逮捕された際も菅野は支えたが、結婚に対して煮え切らない稲垣に菅野が見切りをつけた」（女性誌記者）

破局後、堺雅人（51）と交際3カ月で、13年に結婚。

「共演者キラーと言われる堺はマメで褒め上手。菅野も口説き落としたと言われたが『瞬発力がある』という菅野は仕事をセーブして結婚後は妊活に励み、15年に37歳で男の子、3年後の18年に女の子を出産した」（同前）

菅野は子育てを通して理想の家族の形を構築する。

「お手伝いを雇わず夫婦とも変装することなく街を歩く庶民派。普段から家事、育児も完全分担制で夫婦同時には仕事を入れない。夫婦で協力して子供を塾に通わせ、2人とも難関私立小学校に入学させた」（別の芸能デスク）

なんのかんの、見惚れるほどの最強夫婦なのだ。

