歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新し、愛犬との微笑ましい交流を動画で公開しました。眠そうな愛犬「エト」くんに“叱られる”という意外な様子に、ファンから多くの注目が集まっています。



【写真を見る】【 工藤静香 】 愛犬に叱られる姿を公開「年に数回、眠気マックスのエトに叱られる私」





工藤さんは、「エトボーイ」というコメントと共に動画を投稿。「年に数回、眠気マックスのエトに叱られる私」「叱られるまでに2回私がつけ回したの」とユーモアを交えて綴り、うたた寝している愛犬を熱心に撮影していたことを明かしました。







動画では、工藤さんが「エトちゃん、ドーン」と愛犬に話しかけ、「お散歩連れて行ってもらってたね〜よかったね、楽しかったね」などと優しく語りかける様子が映っています。







さらに別のシーンでは、カットしたばかりの愛犬の毛を見せながら「ニューヘア。可愛い？」と問いかけ、「どうですか？私可愛いでしょ。わんぱくですよ」と愛犬の気持ちを代弁するように話す工藤さんの姿も。







その後、眠気を邪魔されたエトくんが小さく唸り声を上げると、工藤さんは「エト、ちっちゃく唸ってるでしょ？今寝たいからって別に。寝てていいよ、別に。なんでこうやってやって怒るの？前も怒ってたし、うなってる」と困惑した様子で話しかけています。







工藤さんは最後に「あーん、エト〜って。可愛い〜たまらない」と溢れる愛情を爆発させていました。







この投稿に、「睡眠邪魔したらダメですよ やり取りが可愛い〜」「しーちゃんわざと怒らせてる 愛おしさが伝わります」「愛犬と会話される時赤ちゃん言葉でいつも優しく接していますよね」「しーちゃんとワン様たちに癒されます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】