【紅白リハ】&TEAM・K、久保田利伸との“Kポーズ”狙う 『世界陸上』共演・今田美桜とも再会へ
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
初出場となる&TEAMが、リハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。
【リハ写真】赤い照明の中…「FIREWORK」を披露する&TEAM
&TEAMは「FIREWORK」を歌唱するほか、オープニング企画の「放送100年紅白スペシャルメドレー」内「パプリカ」に参加し、MAKIが三山ひろしのステージで行われる「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」に挑む。
初出場を控え、FUMAは「（出場者には）偉大なアーティストばかりで緊張するのですが、&TEAMの『こんなグループがいたんだ』と驚いていただけるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。
Kは、憧れの人との共演に期待も。「久保田利伸さんが子どものころから大好きでして、声をかけに行って、久保田利伸さんもKなので、Kポーズで写真を撮るのが夢ですね」と、自身のトレードマークのKポーズをしながら語った。
また、司会を務める今田美桜とは、『世界陸上』でタッグを結んだ仲。Kは「世界陸上を終えた後、『いつかどこかで会えたら』とさっとあいさつをしたら、次の再会が『紅白』でした。すごく光栄なことですし、縁も感じるので、まずMCという大役なので、『おめでとう』と伝えたいです」と話した。
紅組のトリは7年連続でMISIA、白組のトリをMrs. GREEN APPLEが務める。さらに、紅組と白組の対戦が終わったあと、特別企画として松田聖子が「青い珊瑚礁」を披露することも発表されている。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
