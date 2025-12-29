2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。芸能人部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/11/18）。

【貴重写真】「ヤクザも惚れ込んだ」艶やかな絡みを披露した、当時20代のかたせ梨乃。おでこの生え際を大胆に見せたヘアースタイルが印象的だ。

11月5日放送の「相棒」（テレ朝系）にかたせ梨乃（68）が杉下右京（水谷豊）と対峙する謎の女性役で出演。往年のセクシーさは薄れたが、貫禄の演技で存在感を放った。

「『相棒』初出演で水谷とも初共演のかたせは『毎日台本を開いてクランクインの日が待ち遠しかった』そうです。笑顔と冷たい眼を交錯させながら沈黙と饒舌に揺れる難しい役を難なく演じた」（放送記者）



「べらぼう」にも出演。かたせ梨乃の大河ドラマ出演は通算6度目

本物のヤクザも惚れ込んだ「極妻」での絡み

小学校から高校まで名門雙(ふた)葉(ば)で学び獨協大学外国語学部に進学したかたせ。在学中にスカウトされ、CMデビューした。

「Gカップで公称92・61・89。巨乳ブームの先駆者です。深夜のお色気番組『11PM』のカバーガールに起用されたのを機に、両親の反対を押し切り大学を中退。自ら志願して『三船プロ』に所属し、女優の道に進んだ」（芸能デスク）

「大江戸捜査網」などドラマ・映画でキャリアを積み、86年の映画「極道の妻(おんな)たち」が評価された。

「威勢のいい啖呵や官能的な真っ赤な下着姿、迫力満点の濡れ場は、本物のヤクザも惚れ込むほどでした。

岩下志麻と並ぶ『極妻』の顔になり、シリーズ9作品に出演した」（東映関係者）

成宮寛貴との“25歳差”交際も報じられ…

その後は「肉体派女優」と呼ばれ、サスペンスから時代劇まで幅広いジャンルで活躍。私生活では哀川翔や奥田瑛二との恋の噂がかけ巡ったことも。

「年下の成宮寛貴との交際を報じられたこともあった。かたせは姉御肌で酒豪。妻帯者の遠藤憲一とはバーでのキスが報じられたが、楽しいお酒を飲むための飲み友達の関係のようです。

かたせは『誰かと24時間暮らす必要を感じなかった』と、結婚を考えた時期も最後は仕事を選び、『一生恋愛していく』と割り切っていた」（前出・デスク）

現在は“おばちゃんキャラ”が全開に

22年には95歳の両親の介護を一人っ子の宿命と全部背負い、毎日、施設に通い、両親を介護しながらタレント活動も精力的にこなしていることをテレビ番組などで告白。

「トーク番組に出ていた頃は女優オーラを出していましたが、バラエティーではコントもやるし、ひな壇でもノリがよくユーモアもある。芸人ともすぐ打ち解け、豪快に笑いスタジオを明るくする」（テレビ関係者）

テレ東の土曜ゴールデン枠「（いとう）あさこ・梨乃の5万円旅」ではおばちゃんキャラ全開で弾ける。

「電車とバスを乗り継ぎ飲食代も含め5万円以内で目的地まで旅する。いとうとの“呑んべえ”コンビで無邪気にはしゃぐ姿と極妻とのギャップが面白く受けている」（放送記者）

これはこれで道を極めるかたせなのだった。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年11月20日号）